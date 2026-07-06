원이, '무섭노' 일베 낙인…국립국어원 '질문'에도 등장

그룹 '리센느(RESCENE)' 멤버 원이를 향한 '일베 낙인 논란'이 불거진 가운데, 국립국어원이 경상도 사투리 '-노'의 용례에 대해 "의문을 나타내는 종결 어미"라고 밝혔다.

6일 연예계에 따르면 지난달 29일 국립국어원 온라인가나다에는 "경상도 방언 '-노' 채에 대한 질문"이라는 제목의 글이 게시됐다.

논란의 발단이 된 리센느 원이의 유튜브 콘텐츠 속 장면이다. 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다' 캡처

작성자는 본인이 경북 북부 출신으로 40년가량을 해당 지역에서 살았다면서 "무섭노, 잘했노, 직이노, 멋있노 등의 -노 어미 체를 아주 어릴 때 부터 자연스럽게 사용해왔고 실제 타 지역 경상도 사람들도 자연스럽게 사용한 용례들이 많다고 확인했다"고 했다.

이에 국립국어원은 "우리말샘에서는 '-노'를 '경상도 지역의 방언으로서 의문사가 있는 의문문에서 용언의 어간이나 '-으시-', '-었-', '-겠-' 뒤에 붙어 의문을 나타내는 종결 어미'라고 뜻풀이하고 있다"고 했다.

다만 "다만 문의하신 '-노'의 쓰임에 대한 상세한 내용은 학자에 따라 다양한 의견이 있을 수 있어 온라인가나다에서 단정하여 말씀드리기는 어렵다. 지역 방언의 올바른 사용법과 그에 대한 학술적 근거 등은 온라인가나다의 답변 범위를 벗어난다. 관련 서적이나 논문을 두루 참고해 보시기 바란다"고 덧붙였다.

또 지난 5월 "경상도 사투리에서 의문형 종결어미 '-나', '-노'는 무조건 어간이 동사 어간이나 형용사 어간으로만 시작하면 되나요"라는 질문이 올라왔다.

이에 국립국어원은 "우리말샘에 따르면, '-나'와 '-노'는 해라할 자리에 쓰여 의문을 나타내는 종결 어미로서, 경상 지역 방언이다. '-나'는 의문사가 없는 의문문에, '-노'는 의문사가 있는 의문문에 사용된다"고 했다.

지난해 5월 "'쉽노'라는 표현이 일간베스트들이 쓰는 말인지 진짜 사투리인지 모르겠다"는 질문에는 "우리말샘에 따르면 '-노'는 경상 방언으로, '해라할 자리에 쓰여, 의문을 나타내는 종결 어미'의 기능을 한다고 풀이된다"고 했다.

앞서 지난달 28일 원이의 유튜브 채널에서 PD는 "여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노"라고 물었고, 원이는 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 답했다.

이후 '노'라는 표현이 극우 성향 커뮤니티인 일베(일간베스트저장소)에서 고(故) 노무현 대통령을 비하할 때 사용하는 표현이라 논란이 일었다.

<뉴시스>