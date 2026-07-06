유니버시아드레포츠센터, ‘KCIA 한국소비자산업평가’ 3회 연속 우수업체 선정

대구도시개발공사는 자체 운영하는 유니버시아드레포츠센터가 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 ‘2026 KCIA 한국소비자산업평가 스포츠∙레저'에서 우수업체로 선정됐다고 6일 밝혔다.

유니버시아드레포츠센터는 대구시 북구 종합체육시설 부문에서 총 세 차례 우수업체로 이름을 올렸다. 이로써 시민들에게 신뢰받는 지역 대표 생활체육시설로서의 독보적인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

대구 북구에 있는 유니버시아드레포츠센터 전경. 대구도시개발공사 제공

이번 평가는 지난 1월부터 3월까지 포털사이트 리뷰 수 등을 바탕으로 철저한 사전조사로 진행됐다. 엄격한 기준을 통해 상위 32.68% 이내의 평가를 받은 후보군을 엄선한 후 최종 심사를 거쳤으며, 결과적으로 최종 상위 0.3% 이내에 부합하는 최우수 업체만이 우수업체 선정의 영예를 안았다.

주요 평가 항목은 △시설 청결도 △안전성 △활동 다양성 및 전문성 △서비스 및 친절도 △위치 및 접근성 △전반적인 만족도 등이다. 실제 센터를 이용한 시민들의 생생한 이용 경험과 만족도가 종합적으로 심사에 반영돼 공정성을 높였다.

현재 유니버시아드레포츠센터는 체계적인 시설 관리 체계를 구축하고 다채로운 생활체육 프로그램을 운영 중이다. 이를 통해 시민들의 건강 증진과 건전한 여가문화 조성에 앞장서고 있으며, 철저히 이용객 중심의 서비스를 제공하기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다.

정명섭 공사 사장은 “앞으로도 시민들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 체육시설을 이용할 수 있도록 시설 관리와 서비스 품질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.