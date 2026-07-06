대구보건대학, ‘2026 메디엑스포’서 글로컬 산학협력 성과 빛냈다

대구보건대학교는 지난 3~5일 대구 엑스코 동관에서 열린 ‘2026 메디엑스포 코리아(MEDI EXPO KOREA)’에 참가해 ‘한달빛글로컬보건연합대학 홍보관’을 성공적으로 운영했다고 6일 밝혔다.

메디엑스포는 대구시가 주최하는 지역 최대 규모의 통합 보건의료 전시회다. 대구보건대학은 현재 추진 중인 ‘글로컬대학30’ 프로젝트와 ‘지역혁신 중심 대학지원사업(RISE)’을 기반으로 디지털 헬스케어 기술을 소개하고, 지역 기업과의 산학협력을 확대하기 위해 이번 행사에 참여했다.

‘2026 메디엑스포 코리아’에서 한달빛글로컬보건연합대학이 공동 부스를 운영하고 있다. 대구보건대학교 제공

대학 측은 전시 기간 동안 광주보건대, 대전보건대와 공동으로 구축한 교육체계와 ‘기업집적지 현장캠퍼스’를 집중 홍보했다. 기업집적지 현장캠퍼스는 산업 현장에 대학의 교육∙실증 기능을 연계한 산학협력 거점이다. 대학은 이를 통해 특화 분야인 디지털 헬스케어 기업들을 대상으로 기술 지원과 산업체 재직자 교육 등을 활발히 운영하고 있다.

이와 함께 라이프케어산업기술원의 기업 맞춤형 애로기술 지도, 시제품 제작 지원, 산학공동기술개발, 사용적합성 평가 등 다양한 기업지원 프로그램도 관람객들에게 소개했다. 특히 ‘휴메닉’을 비롯한 6개 기업이 참여한 기업공동관 부스 운영을 지원하며 지역 기업의 우수한 기술과 제품을 참관객들에게 알리는 가교 역할을 톡톡히 해냈다.

현장을 찾은 관람객들을 위한 체험 행사도 큰 호응을 얻었다. 대구보건대학은 디지털 인지재활 솔루션인 ‘아이어스(EYAS)’ 체험 프로그램을 마련했다. 부스를 방문한 시민들은 집중력, 기억력, 계산능력, 시∙지각, 실행력 등 다양한 인지기능 훈련 콘텐츠를 직접 수행하며 디지털 헬스케어 기술의 실제 활용 가능성을 직접 경험했다.

남성희 총장(오른쪽 세번째)을 비롯한 대학 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

김지인 대외부총장(간호학과 교수)은 “대학의 역할은 인재 양성을 넘어 기업과 함께 기술을 개발하고 지역 산업의 혁신을 이끄는 것까지 확대되고 있다”며 “앞으로도 대학이 가진 디지털 헬스케어 특화 역량을 지역 산업과 밀접하게 연결해 지속 가능한 산학협력 생태계를 구축해 나가겠다”고 강조했다.