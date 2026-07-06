혼성그룹 카드, 9년 만에 해체…정규 발매·월드투어 후 활동 마무리

혼성그룹 카드(KARD)가 정규 1집 발매와 월드투어를 마지막으로 해체한다.

6일 소속사 DSP미디어는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "카드는 오는 28일 데뷔 첫 정규 '웨어 투 나우? (파트.2) : 노웨어'(Where To Now? (Part.2) : NOWHERE)를 발매한 뒤 월드투어에 돌입한다"라며 "당사는 네 멤버와 신중한 논의 끝에 이번 활동을 끝으로 카드의 여정을 마무리하기로 합의했다"라고 밝혔다.

그룹 카드 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

이어 "오랜 시간 카드와 동행해 주신 히든 카드(팬덤명) 여러분께 다시 한번 감사하다는 말씀드리며, 멤버들이 각자의 자리에서 이어갈 새로운 앞날에도 따뜻한 응원과 격려 부탁드린다"라고 전했다.

그러면서 "멤버들이 온 마음을 다해 준비한 새 앨범과 투어가 히든 카드 여러분께 소중한 추억으로 남기를 바란다"라며 "마지막까지 가장 카드다운 모습으로 채워질 이번 활동에 변함없는 관심 부탁드린다"라고 덧붙였다.

한편 카드는 BM, 전소민, 전지우, 제이셉으로 구성된 4인조 혼성그룹이다. 지난 2017년 7월 데뷔해 9년 동안 활발히 활동해 오면서 '올라 올라' '돈 리콜' '루머' '유 인 미' '이키' 등의 곡들을 발매하면서 많은 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다.

그러나 오는 28일 발매되는 정규 1집 발매와 월드 투어를 마지막으로 9년간의 동행을 마무리하게 됐다.

<뉴스1>