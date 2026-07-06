임인환 대구시의장 “집행부 견제와 협치의 균형…의회 내부도 쇄신할 것”

제10대 대구시의회 전반기 수장으로 선출된 임인환 신임 의장이 당선 직후 첫 공식 행보로 향후 의정 운영에 대한 청사진을 제시했다.

임 의장은 6일 의장실에서 기자간담회를 열고 “의원 전원이 이탈표 없이 전폭적인 지지를 보내주신 것에 깊이 감사드린다”며 “그만큼 의회를 정말 잘 이끌어야 한다는 무거운 책임감을 느낀다”고 당선 소감을 밝혔다. 이어 “부의장단을 비롯해 의원 개개인과 상시 소통하며 열린 의회를 만들겠다”고 덧붙였다.

6일 이태손 제1부의장(왼쪽부터)과 임인환 의장, 김재용 제2부의장이 시의회 의장단이 손을 잡고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시의회 제공

가장 관심을 모은 대구시 집행부와의 관계 설정에 대해서는 ‘견제와 협치의 균형’을 명확히 했다. 임 의장은 “집행부의 독주를 막기 위해 견제할 일은 확실하게 견제하겠다”면서도 “지역 발전을 위해 신속히 추진해야 할 현안은 적극적으로 협치하겠다”고 강조했다.

의회 내부 쇄신을 위한 강도 높은 개혁 조치도 예고했다. 전반기 의장단이 후반기 연임을 노려서는 안 된다는 지적에 대해 임 의장은 “전반기 의장단은 임기가 끝나면 당연히 모든 직을 내려놓는 것이 맞다”며 “후반기 직에 다시는 도전하지 않겠다는 다짐을 확실히 약속드린다”고 공언했다. 아울러 과거 논란이 되었던 무리한 조례 제정 문제를 의식한 듯, “의회 차원에서 사전에 비정상적인 법안과 무리한 발의를 걸러낼 수 있도록 사전 심사 체계를 강화하고 신중을 기하겠다”고 재발 방지를 약속했다.

지역 최대 현안인 대구∙경북(TK) 행정통합 추진과 대기업 유치를 통한 경제 회복에 강한 의지를 표명했다. 임 의장은 “의회 차원에서도 행정통합은 반드시 추진해야 할 과제라고 생각한다”며 “경북도의회, 경북도와 최대한 밀접하게 의논해 나가며 속도를 내겠다”며 적극적인 추진 의사를 밝혔다. 특히 “광주∙전남 등 다른 지자체의 통합 시도 사례들을 면밀히 살펴 장단점을 분석하고 대구∙경북에 맞는 최선의 방안을 적용하겠다”고 구체적인 로드맵을 제시했다.

침체된 지역 경제를 살리기 위한 구상도 내놨다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대기업의 반도체 투자 유치 방안에 대해 임 의장은 “사실 의회의 독자적인 힘만으로는 대기업 유치에 한계가 있는 것이 현실”이라고 솔직하게 짚었다. 그러면서도 “대구시장과 지역 국회의원 등 정치권과 상시 의논하고 유기적으로 협력해 지역 경제가 다시 활력을 찾고 살아날 수 있도록 의회가 할 수 있는 모든 역량을 집중해 최선을 다하겠다”고 강조했다.