한국 축구 새 판짜기 시작…박지성 앞세운 K-축구혁신위 첫발

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조기 탈락으로 불거진 축구계 전반의 쇄신 요구를 반영해 한국 축구의 새 판을 짤 '케이(K)-축구 혁신위원회'(아하 혁신위)가 첫발을 뗐다.



최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 FIFA 분과위원회 위원을 공동 위원장으로 하는 혁신위가 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

혁신위 공동위원장을 맡은 최휘영 문체부 장관과 박지성(오른쪽). 최휘영 장관 소셜미디어 캡처

한국 축구의 미래를 그릴 혁신위에는 최휘영·박지성 공동위원장에 축구 국가대표 출신의 이영표·박주호 해설위원, 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수가 위원으로 참여한다.



한시적으로 운영될 혁신위는 북중미 월드컵을 계기로 제기된 축구계 혁신 요구에 부응해 케이-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의하게 된다.



한편 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 홍명보 대표팀 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 물러났고, 이번 대회가 끝나면 사퇴하겠다고 밝혔던 정몽규 대한축구협회장은 이날 혁신위 출범에 앞서 협회에 사임서를 제출했다.

<연합>