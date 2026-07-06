외환시장 24시간 거래 첫날 환율 4.7원 오른 1,530.3원

외환시장 거래 시간이 24시간으로 연장된 첫 날 원/달러 환율은 저가 매수 수요 등에 소폭 반등해 1,530원대로 올라섰다.



6일 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 4.7원 오른 1,530.3원으로 집계됐다.

24시간 외환시장 개장 첫날인 6일 9시 이전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

새벽 2시에 마감한 야간 거래 종가보다는 0.3원 올랐다.



환율은 2.0원 오른 1,527.6원으로 오전 6시에 거래를 시작한 뒤 상승폭을 키워 장중 1,537.5원까지 올랐다.



지난 3일 환율이 30원 넘게 하락해 1,520원대로 내려오자 저가 매수 수요가 유입되면서 환율이 반등했다.



외국인 투자자의 국내 주식 순매도도 이어졌다.



이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 약 1조3천억원어치 순매도했다. 지난 달 19일부터 12거래일 연속 순매도다.



지난 주 미국 고용지표가 예상치를 하회하면서 약세를 보였던 달러는 이날 다시 강세로 돌아섰다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 100대 후반으로 떨어졌다가 이날 상승해 101대로 올라섰다. 현재 0.17% 오른 101.025다.



엔화도 다시 약세를 보이고 있다.



지난 3일 급락해 160엔대까지 내려왔던 엔/달러 환율은 이날 상승폭을 꾸준히 키워 오후에 162엔대로 다시 올라왔다. 현재 0.48% 오른 162.133엔이다.



원/엔 재정환율은 100엔당 943.52원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 4.12원 내렸다.



이날부터 국내 외환시장은 24시간 가동 체제가 시작됐다.



기존에 9시부터 다음 날 새벽 2시까지였던 원/달러 거래 시간이 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 바뀌어 중단 없이 운영된다. 주말과 1월 1일을 제외한 한국 공휴일에도 거래가 가능하다.

<연합>