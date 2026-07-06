故 강희선 영면…영원히 남을 '짱구 엄마' 목소리

'짱구 엄마' 목소리로 사랑받은 성우 강희선이 영면에 들었다.

6일 오전 7시40분 서울성모병원 장례식장에서 고(故) 강희선의 발인이 엄수됐다. 장지는 용인공원 아너스톤이다.

고(故) 강희선. tvN

고인은 지난 4일 오전 2시10분께 인제대 상계백병원에서 지병으로 세상을 떠났다. 향년 66세.

강희선은 1979년 TBC 성우극회 10기로 데뷔했다. 이후 방송 통폐합을 거쳐 KBS 성우극회 15기로 활동했다.

고인은 애니메이션 '짱구는 못말려'에서 짱구 엄마 봉미선과 맹구 역을 맡아 오랜 기간 사랑받았다. '빨간 머리 앤' '베르사유의 장미' '공각기동대' 등 다수의 애니메이션 더빙에도 참여했다.

외화 더빙에서도 활약했다. 강희선은 샤론 스톤, 줄리아 로버츠, 니콜 키드먼, 미셸 파이퍼 등 해외 배우들의 목소리를 연기했다.

시민들에게는 지하철 안내방송 목소리로도 익숙하다. 고인은 1996년부터 서울과 부산 지하철 안내방송을 맡았다.

강희선은 2021년 대장암 진단을 받은 뒤 간 전이 판정을 받고 투병을 이어왔다. 지난해 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 투병 사실을 고백하기도 했다.

당시 그는 항암 치료를 47차례 받았다고 밝혔다. 투병 중에도 녹음을 이어갔지만, 병세가 악화되면서 26년간 함께했던 '짱구는 못말려'에서 하차했다.

고인은 2002년 KBS 성우연기대상 최우수외화연기상, 2005년 KBS 성우연기대상 최우수연기상 등을 받았다. 2018년에는 대한민국 대중문화예술상 국무총리 표창을 수상했다.

<뉴시스>