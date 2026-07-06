러, 우크라 키이우에 또 미사일·드론 공습…최소 11명 숨져

나토 정상회의 하루 앞둔 시점…젤렌스키 "푸틴의 전형적 방식"

러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 드론·미사일 공격을 감행해 최소 11명이 숨지고 수십명이 다쳤다고 AFP통신 등 외신들이 보도했다.



이번 공습은 튀르키예 수도 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 하루 앞두고 이뤄졌다. 우크라이나 측은 러시아가 주요 외교 일정을 앞두고 의도적으로 공격 시점을 택했다고 비판했다.

사진=AFP연합뉴스

키이우 군행정부 대표자인 티무르 트카첸코는 이날 텔레그램을 통해 키이우 포딜스키 지구의 한 주거용 건물이 러시아의 공격으로 일부 붕괴했다고 밝혔다.



아울러 다르니차 지구에 있는 여러 고층 건물도 피해가 발생해 잔해 아래 사람들이 갇혀 있는 것으로 보인다고 말했다.



현지 당국은 이번 공습으로 키이우에서 최소 10명, 수도 북서쪽 부차 지구에서 1명이 숨졌다고 확인했다.



수도에서는 최소 46명이, 주변 지역에서는 15명이 다쳤다. 사상자는 더 늘어날 수 있다.



러시아는 이번 공격에 탄도미사일, 순항미사일, 드론 등을 활용했다고 AP통신이 전했다.



러시아 국방부는 여러 우크라이나 지역의 군수산업 기업과 연료·에너지 시설을 겨냥해 대규모 공급을 실시했다고 밝혔다.



탄도미사일과 드론이 도시 곳곳을 타격하면서 거대한 화염이 밤하늘을 밝혔고, 거리에서는 차들이 불에 타는 모습이 목격됐다.



도시 전역에 공습 경보 사이렌이 울려 퍼지면서 많은 주민이 대피소로 몸을 피했다.

사진=로이터연합뉴스

이번 공습은 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석할 예정인 나토 정상회의를 하루 앞두고 이뤄졌다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 대규모 공격 가능성을 경고한 지 몇시간 지나지 않은 시점이었다.



젤렌스키 대통령은 공습에 앞서 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "미국 독립기념일 직후이자 나토 정상회의 직전 공격하는 것이 바로 푸틴의 전형적인 방식"이라고 비판했다.



러시아가 주요 외교 일정을 앞두고 국제사회의 관심이 집중되는 시점에 의도적으로 대규모 공습을 가했다는 것이다.



최근 러시아는 우크라이나가 자국 정유 시설 등 민간 인프라를 정밀 타격하자 이에 대응해 키이우를 공격 목표로 삼는 대규모 공습을 벌이고 있다.



지난 1일 밤부터 2일 새벽 사이에 진행된 러시아의 공습으로 키이우에서는 31명이 숨졌다. 당시 러시아의 공습은 지난 2022년 개전 이래 키이우 최악의 피해 중 하나로 기록됐다.

<연합>