한국프로축구연맹, 축구산업 아카데미 26기 모집…스포츠 인재 양성 박차

8월 8일 개강, 7월 19일까지 모집…스포츠산업 취업 희망자 누구나 지원 가능

15주간 현장 중심 교육…K리그 실무 프로젝트·경기장 실습 진행

2013년 출범 이후 수료생 806명 배출…40% 스포츠산업 현장 진출

한국프로축구연맹이 스포츠산업 분야의 전문 인재 양성을 위한 ‘축구산업 아카데미’ 26기 교육생 모집에 나선다.

축구산업 아카데미는 한국프로축구연맹이 2013년 국내 프로스포츠단체 가운데 처음으로 개설한 스포츠산업 전문 교육 프로그램이다. 지금까지 총 806명의 수료생을 배출했으며, 이 가운데 약 40%는 한국프로축구연맹과 K리그 구단, 대한축구협회(KFA), 스포츠 미디어 등 다양한 스포츠 관련 기관과 기업에서 활동하고 있다.

26기 과정은 8월8일 개강식을 시작으로 11월28일까지 15주간 매주 토요일 진행된다. 교육 과정은 K리그의 비전과 운영 시스템을 비롯해 구단 사무국 실무, 유소년 육성 시스템, 스포츠 중계 및 콘텐츠 산업, 스포츠 데이터 활용 등 현장 중심의 커리큘럼으로 구성됐다. 또한 스포츠산업 종사자들과 직접 만나는 ‘커리어 데이’도 마련돼 실무 경험과 진로 탐색 기회를 제공한다.

교육생들은 강의뿐 아니라 K리그 경기장 현장 실습과 연맹 및 구단이 함께하는 실무 프로젝트, 축구산업 현안을 주제로 한 토론과 발표에도 참여한다. 특히 실무 프로젝트 우수팀은 최종 심사를 거쳐 구단 실무진이 참석하는 ‘K리그 아카데미’에서 프로젝트를 발표할 수 있는 기회를 얻게 된다.

이번 26기에서는 K리그 구단 대학생 마케터들을 초청하는 행사도 교육생들이 직접 기획하고 운영할 예정이다. 이를 통해 스포츠 이벤트 기획과 운영 전반을 경험할 수 있도록 프로그램을 확대했다.

지원 자격은 만 19세 이상으로 스포츠산업 진출을 희망하거나 관련 분야 취업을 준비하는 사람, 또는 축구산업에 관심 있는 타 분야 종사자라면 누구나 지원할 수 있다.

모집 기간은 7월6일부터 19일까지다. 지원자는 지정 양식의 이력서와 ‘K리그·구단 또는 축구산업 발전 전략’을 주제로 한 자유양식의 제안서를 작성해 지정된 이메일로 제출하면 된다.

최종 합격자는 7월29일 K리그 공식 홈페이지를 통해 발표되며, 합격자에게는 개별 안내가 이뤄질 예정이다. 모집 요강과 지원 방법 등 자세한 사항 역시 K리그 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.