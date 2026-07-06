국힘 윤리위, 징계심의 착수…당내엔 현역의원 징계 '신중론'도

지도부도 의견 엇갈려…"원칙·기강 문제"·"혼란 야기 안돼"

국민의힘 중앙윤리위원회가 6일 무소속 한동훈 의원을 지원한 의원 등에 대한 징계 심의에 착수했다.



윤민우 윤리위원장 등 윤리위원들은 이날 오후 여의도 중앙당사에서 열린 비공개 전체회의에 참석했다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의에 참석하고 있다.

이번 회의는 6·3 지방선거 이후 처음 열린 것으로, 당원들로부터 접수된 징계 회부 요청서를 검토하고 징계 대상자를 선별하기 위해 마련됐다.



지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보선에서 한 의원을 도왔던 의원들 외에도 장동혁 대표의 사퇴를 공개적으로 촉구했던 개혁성향 모임 '대안과 미래' 소속 의원들을 겨냥한 징계 요청서 수십 건이 접수된 것으로 전해졌다.



박성훈 수석대변인은 최고위 직후 브리핑에서 "해당행위로 인한 징계는 당헌·당규에 따른 원칙의 문제"라며 "당이 영속하기 위해 필요한 최소한의 조치"라고 밝혔다.



이어 "저희가 중요하게 생각하는 건 '구체적인 행위'에 대한 부분"이라면서 "이는 당의 원칙과 기강에 관한 것이고, 정당이라는 정체성과 많은 당원의 선택과도 연결된 부분"이라고 설명했다.



그는 "어떤 사안이 징계 대상으로 올라가는지 전혀 보고받은 바 없다"면서 "지금은 수십 건의 해당행위에 대한 당원들의 징계요청서를 들여다보고 있는 단계로 이해하고 있다"고 부연했다.



당 지도부는 지난 지방선거에서 당의 부산 북갑 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 결정됐음에도 일부 의원들이 무소속인 한 의원을 지원한 것은 명백한 해당 행위라고 판단하는 것으로 전해졌다.



다만 이날 회의는 징계 대상을 추리고 당헌·당규 위배 행위가 있었는지 판단하기 위한 자리로, 당장 결과를 내놓지는 않을 것으로 알려졌다.



장동혁 대표는 이날 비공개 최고위에서 "심각한 해당행위는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지할 필요가 있다"고 언급했다고 박 수석대변인은 말했다.



한 의원 등 이미 제명된 인사에 대해서도 소급 적용되는 것이냐는 질문에는 "최고위 회의 등을 통해 지도부가 결정할 사안"이라고 답했다.



당내에서는 장 대표의 '징계 정치' 재개를 놓고 이견이 분출했다.



지도부 일원인 김재원 최고위원은 BBS라디오에 출연해 "윤리위원회가 징계를 할 때 사법적인 판단을 받을 수도 있다는 전제를 갖고 신중하게 해주시길 바란다"면서 "징계를 통해 달성하려는 목적은 결국 당내 질서 유지인데, 오히려 혼란이 야기되고 국민들의 비판을 받게 된다면 목적을 달성할 수 없다"고 우려했다.



대안과미래 소속 경남 재선 최형두 의원은 KBS라디오 인터뷰에서 "우리 당의 상당수 당원이 당의 공천과 무관하게 무소속 한동훈 후보를 찍었기 때문에 한 후보가 당선됐다"면서 "그렇다면 한 후보를 찍은 당원들은 어떻게 할 것이냐"고 반문했다.



반면 대구 초선 이진숙 의원은 채널A 유튜브 채널에서 "지방선거가 끝났으니 그동안 묵혀뒀던 일들을 처리할 시점"이라면서 "처리할 문제들을 처리하지 않고 넘어간다면 당의 기강과 원칙이 무시되는 결과가 있지 않겠느냐"고 말했다.



이어 "윤리위가 당헌당규상 벗어나는 일이 있었다고 판단한다면 적절한 판단이 나올 것이라고 생각한다"고 언급했다.



한 의원은 자신과 가까운 의원들이 논란의 중심에 서자 취재진에 "친한(친한동훈)계 의원을 대상으로 한다기보다 반장(반장동혁)계 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다"고 꼬집었다.

<연합>