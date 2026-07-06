[포토] 김민석 전 총리, 당대표 출마 선언

김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언을 한 뒤 소통관을 나서며 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 허정호 선임기자

김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언을 하고 있다. 허정호 선임기자

김민석 전 국무총리가 6일 더불어민주당 당대표 출마 선언을 하기 위해 서울 여의도 국회 소통관으로 들어서고 있다. 허정호 선임기자

김민석 전 국무총리가 6일 더불어민주당 당대표 출마를 공식 선언했다.

김 전 총리는 “이재명 정부가 반드시 성공해야 나라도 살고 국민도 살고 청년도 살고 미래도 살고 여도 야도 산다”며 “최우선과제는 먼저 집권당인 민주당의 대혁신을 이뤄내는 것”이라고 밝혔다.