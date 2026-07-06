[포토] 김민석 전 총리, 당대표 출마 선언 입력 : 2026-07-06 15:56 허정호 선임기자 hoya@segye.com 구글 네이버 유튜브 김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언을 한 뒤 소통관을 나서며 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 허정호 선임기자 김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언을 하고 있다. 허정호 선임기자 김민석 전 국무총리가 6일 더불어민주당 당대표 출마 선언을 하기 위해 서울 여의도 국회 소통관으로 들어서고 있다. 허정호 선임기자 김민석 전 국무총리가 6일 더불어민주당 당대표 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리는 “이재명 정부가 반드시 성공해야 나라도 살고 국민도 살고 청년도 살고 미래도 살고 여도 야도 산다”며 “최우선과제는 먼저 집권당인 민주당의 대혁신을 이뤄내는 것”이라고 밝혔다. 허정호 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 허정호 이슈 나우 더보기 린, 이수와 이혼 후 심경 "너무나 친한 친구를 잃은 느낌" 박서진 "박서준 섭외 잘못 온 거 아냐?" 생방송 시사 프로그램 도전 특훈