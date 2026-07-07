부산 외국인 관광객 벌써 200만 찾았다

올 1~5월 193만… 전년比 40% ↑

대만인 방문 최다… 中·日·美 순

지출액 4544억… 전국 2위 수성

숙박·축제 연계 캠페인 등 주효

지난 5월 한 달간 부산을 찾은 외국인 관광객이 46만명에 이르고, 올 들어 5월까지 부산을 찾은 누적 외국인 관광객은 200만명에 육박한 것으로 나타났다.



부산시는 5월 기준 올해 부산을 찾은 외국인 관광객이 총 193만6572명이라고 6일 밝혔다. 이는 전년 동기(138만3758명) 대비 40%라는 경이적인 성장세를 기록한 것으로, 동 기간 전국 평균 증가율(21%)을 19%포인트 웃도는 실적이다. 국가 및 지역별로는 대만이 37만5322명으로 가장 많았고, 이어 중국(35만9981명), 일본(23만3685명), 미국(17만587명) 순이다.

사진=연합뉴스

특히 국가별 동향에서 중국 시장의 성장세가 눈에 띈다. 전국적으로 중국인 관광객이 전월 대비 1.9% 감소 추세를 보인 것과 반대로, 부산은 5월 한 달간 8만9275명이 방문해 전월(7만2748명) 및 전년 동월(4만6025명) 대비 각각 22.7%와 94.0%라는 폭발적인 성장을 기록했다. 지난 5월 야놀자리서치가 발표한 ‘중국인이 꼽은 아시아 주요 도시 만족도’에서 부산이 도쿄, 싱가포르, 서울 등을 제치고 종합 1위에 오른 결과가 수치로 입증된 셈이다.



시는 이 같은 외국인 선호도 급증에 발맞춰 전략적인 크루즈 마케팅을 전개해 왔다. 전국 최초로 ‘오버나잇(1박2일) 크루즈’ 대상 터미널 24시간 운영이라는 행정 지원을 펼쳤고, 항공·철도 연계 모항 크루즈 상품 지원 및 지역 특화 축제 연계 기항지 프로그램을 운영했다. 그 결과, 지난 5월 한 달간 부산항을 통해 입국한 중국인이 2만6556명으로, 전년 동월(2652명) 대비 무려 901.4% 폭증하는 기록을 세웠다.



전통적인 효자 시장인 중국, 대만, 일본뿐만 아니라 고부가가치를 창출하는 유럽·미주 관광객의 성장세 또한 가파르다. 미국 관광객의 경우 지난 5월 전년 동월 대비 80.1% 증가한 4만1324명이 부산을 찾았으며, 프랑스 5654명(89.2%)과 영국 8612명(44.7%) 등 유럽 주요국 관광객 역시 지난해 대비 폭발적으로 증가하며 외국인 관광시장의 다변화 추세가 나타나고 있다.

이는 지난 3월부터 외국인 관광객 다변화를 위해 미국 CNN 등 대형 해외 매체를 집중 공략하고 4월부터 아고다·트립닷컴과 같은 글로벌 여행 플랫폼(OTA)과 손잡고 대규모 숙박·축제 연계 캠페인을 전개한 정책이 주효했던 것으로 분석된다고 시는 설명했다. 이와 같은 양적 성장세에 힘입어 부산의 외국인 관광객 지출액 또한 전국 2위로 올라섰다. 한국관광공사의 한국관광데이터랩 신용카드 빅데이터 분석에 따르면 부산의 외국인 관광객 지출액은 지난 3월 서울에 이어 ‘전국 2위·비수도권 1위’로 도약한 이래 3개월 연속 2위 자리를 수성하고 있다. 지난 5월 기준 지출액은 1322억원으로 지난 1월(512억원) 대비 2.5배 이상 증가했으며, 올해 1~5월 외국인 관광객이 부산에서 사용한 누계 금액은 총 4544억원에 달하는 것으로 집계됐다.



시는 이 같은 기세를 몰아 하반기에도 OTA 협업과 비짓부산패스 활성화로 개별 관광객 편의를 높이고, 해상관광 교통수단(수륙양용투어버스·해상관광택시)의 본격적인 도입 추진과 기항지 관광 활성화를 통해 크루즈 관광객의 만족도를 증가시켜 해양관광 경쟁력을 강화할 계획이다.