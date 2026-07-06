고아성 "'모친상' 때 세자매인데 상주는 男이 맡아야 한다고…"

배우 고아성이 어머니 장례 당시 삼촌을 상주로 세웠다가 하루 만에 물러난 사연을 공개했다.

고아성은 5일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 MC 찰스엔터·김민경과 함께 딸들에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

고아성. '여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처

고아성은 '장례식 때 상주는 남자여야 할까요'라는 사연을 소개했다.

한 사연자가 "아버지가 돌아가셨는데 언니밖에 가족이 없었다. 그 언니가 주변 사람들의 말에 의해 소개팅한 남자를 상주로 세웠다. 이게 말이 되냐"고 했다.

찰스엔터가 "소개팅한 남자는 좀 아니지 않냐"고 했다.

그러자 고아성은 "진짜다. 나는 경험자다"라고 말했다.

그는 "어머니가 돌아가셨고 아버지가 없고 세 자매이다. 엄마가 돌아가셨을 때 난리가 났다. 상주 자리가 없었다. 남자가 없으니까"라고 했다.

이어 "삼촌이 있는데 그렇게 친하지 않았다. 근데 어쨌든 장례식장에 남자를 상주로 세워야 한다는 주변 말씀 때문에 그래야 되는 줄 알았다"며 "결국 삼촌을 앉혔는데 하루 만에 잘렸다"고 했다.

고아성은 "그냥 '아 됐어. 없어도 돼' 결국은 세 자매가 알아서 했다"고 말했다.

<뉴시스>