서울총괄건축가에 이창무 교수

서울시가 도시계획·주택정책 전문가인 이창무(사진) 한양대 도시공학과 교수를 제5대 서울총괄건축가로 위촉했다. 오세훈 서울시장이 민선 9기 핵심 과제로 주택공급 확대를 제시한 만큼 건축뿐 아니라 정비사업과 도시공간 구조 개편까지 함께 살피려는 시정 방향을 반영한 인선으로 풀이된다.



시는 6일 오 시장이 이 교수에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다. 임기는 이날부터 2028년 7월5일까지 2년이다.



이 신임 총괄건축가는 시장 직속 비상근직으로 도시건축정책과 공간환경사업 전반에 관한 총괄 기획·자문 등의 역할을 맡는다. 그는 국토교통부 정책자문위원회 위원, 중앙도시계획위원회 위원, 서울시 도시계획위원회 위원과 신속통합기획 수권분과위원 등으로 활동해 왔다.