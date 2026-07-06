美 중간선거 보수 결집 노림수



최근 연달아 공산주의 비난 연설

백악관, 진보 역사관 직격 문서도

“미국사박물관, 부적절 이념 조장”

미국 백악관이 워싱턴의 스미스소니언 재단 산하 국립미국사박물관이 왜곡된 역사관과 부적절한 이념을 조장하고 있다고 주장하는 보고서를 내놨다. 도널드 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 ‘좌파 이념’을 척결하겠다며 지지층 결집을 시도하고 있는 것으로 분석된다.



백악관은 미 건국 250주년 기념일인 지난 4일(현지시간) 밤 홈페이지에 국내정책위원회 명의로 된 ‘미국 역사 구하기’ 보고서를 공개하고 국립 박물관·미술관들을 운영하는 스미스소니언 재단 산하 국립미국사박물관이 왜곡된 역사관과 부적절한 이념을 조장하고 있다고 비판했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4일 미국 워싱턴 DC 내셔널 몰에서 열린 건국 250주년 축하 행사에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

위원회는 보고서에서 미국사박물관이 “미국의 이야기를 더 이상 가르치거나 기념해야 할 공유된 국가적 유산으로 다루지 않고, 시민들을 분열시키고 사기를 꺾으며 낙담하게 하는 정치적 도구로서의 이념적 틀을 명시적으로 채택했다”고 지적했다. 또 “박물관의 현재 서사에 따르면 미국은 무엇보다도 백인 우월주의, 노예제도, 정복, 배제, 계급, 인종 차별, 외국인 혐오, 여성 혐오, 체계적인 불의로 정의된다”며 “위대한 미국의 고귀하고 정직한 역사를 전달하는 데 근본적으로 반대하는 급진적 행동주의 이념에 제도적으로 장악돼 있다”고 주장했다. 그러면서 “박물관은 우리가 애정을 품을 만하고 미래 세대에 전할 가치가 있는 미국 국가의 역사를 가르쳐야 한다”고 강조했다. 이번 보고서는 스미스소니언 재단과 산하 기관의 역사 전시 방식을 재검토하라는 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 작성됐다. 트럼프 대통령은 그동안 스미스소니언 재단의 전시·학술 활동이 인종·성소수자 차별 등에 반대하는 진보 진영의 ‘워크’(Woke) 의제에 치우쳐 있다고 주장해온 바 있다.



트럼프 대통령은 전날 건국 250주년 연설에서 반공 메시지를 강조한 바 있다. 또 하루 앞서 사우스다코타주 러시모어산에서 한 연설에서도 비슷한 취지의 연설을 했다. 최근 민주당 예비선거에서 민주사회주의 성향 후보들이 약진하는 가운데 이를 공산주의로 규정하면서 보수 지지층을 결집하려는 의도라는 지적이 나온다.