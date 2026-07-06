2026년 ‘무역안보 침해 범죄’ 적발 역대 최대

반도체, 이차전지 장비 등 외국산 제품을 국내산으로 위장해 수출하거나 수출통제를 받는 전략물자를 허가 없이 우회 수출하는 등 ‘무역안보 침해 범죄’ 적발 규모가 올해 역대 최대를 기록했다.
6일 관세청에 따르면, 올해 5월 말 기준 무역안보 침해 범죄 적발 규모는 7703억원으로 지난해 연간 적발 실적(6556억원)을 이미 넘어섰다. 금액 기준으로 역대 최대 규모다.
유형별로는 외국산 제품을 국내산으로 속여 제3국으로 수출하는 ‘국산 둔갑 우회수출’이 5273억원, 전략물자를 허가 없이 반출하거나 허위 신고하는 ‘전략물자 불법수출’이 2430억원으로 집계됐다. 각각 지난해 연간 적발액을 넘어섰다.
관세청은 최근 ‘K-브랜드’ 이미지에 편승하거나 주요국의 관세정책 변화로 인한 국가 간 관세율 차이를 악용한 우회수출 시도가 늘고 있는 것으로 보고 감시를 강화했다고 설명했다.
실제 관세청의 무역안보 침해 범죄 중 단일사건 기준 최대 금액인 4768억원어치의 이차전지 공정 제조설비를 수출 허가가 필요 없는 국가로 보내는 것처럼 꾸민 뒤 우회 수출하려던 6개 업체가 적발됐다. 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 인공지능(AI) 서버 816대(2500억원)를 수출 허가 없이 해외로 반출한 업체도 국제공조를 통해 덜미가 잡혔다.
또 타국에서 생산된 반도체 장비 23만점(120억원)을 이른바 ‘라벨갈이’해 국내산으로 표시한 뒤 미국으로 수출하며 관세율 차이로 이득을 챙긴 업체도 적발됐다.
김정 관세청 조사국장은 “무역안보 수사 인프라를 확충하고 수출입 데이터 분석 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.