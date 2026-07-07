메뉴보기메뉴 보기 검색

[이코노 브리핑] 신한銀 ‘고객접점 넓고 깊게’ 전략 제시 외

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브

신한銀 ‘고객접점 넓고 깊게’ 전략 제시

 

신한은행은 6일 경기 용인 연수원에서 ‘2026년 하반기 경영전략회의’를 열고, 하반기 핵심 메시지로 고객 기반 수평적 확장과 고객 관계의 수직적 심화를 의미하는 ‘와이드 앤드 딥(Wide & Deep)’을 제시했다. 이를 위해 영업지원 설루션 고도화, 신한 슈퍼SOL과 비금융 플랫폼을 활용한 고객 접점 확장, 인공지능(AI) 에이전트 연계를 통한 일하는 방식 혁신 및 업무 생산성 제고 등을 주요 추진전략으로 설정했다.

 

청년미래적금 마감… 누적 가입자 234만

 

청년미래적금 가입 신청자가 약 234만3000명으로 마감했다. 금융위원회와 서민금융진흥원은 지난달 22일부터 이달 3일까지 청년미래적금 가입신청 운영 결과를 6일 이같이 밝혔다. 가입 신청자 중 약 8만명은 소상공인 자격으로 신청했다. 연령별로는 30∼34세 청년의 가입 비중이 38.8%로 가장 높고 이어 25∼29세(36.5%), 19∼24세(24.7%) 순이었다. 자격 심사 통과자는 오는 27일부터 다음 달 7일까지 계좌를 개설할 수 있다.

 

토스뱅크 체크카드 보유 1000만명 돌파

 

토스뱅크는 지난달 30일 기준 체크카드 순수 보유 고객 수가 1000만명을 넘어섰다고 6일 밝혔다. 토스뱅크 체크카드는 2021년 10월 출시됐으며, 지난달 말 기준 누적 결제 건수는 31억건을 넘겼다. 결제 업종별 비중을 살펴보면 시내버스, 지하철, 택시 등 교통이 전체의 24.2%로 가장 많았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기