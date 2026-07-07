화물차 유가보조금… AI로 투명하게 관리

정부가 화물차 유가보조금 부정수급을 근절하기 위해 인공지능(AI) 기반 탐지체계를 도입하는 등 관리체계를 전면 강화한다. 국토교통부는 이러한 내용의 ‘화물자동차 유가보조금 부정수급 방지 강화대책’을 마련해 하반기부터 단계적으로 시행한다고 6일 밝혔다. 화물차 유가보조금은 화물차주의 유류비 부담을 덜어주기 위한 제도로, 지난해 기준 약 43만대에 1조2700억원이 지원됐다.
국토부는 의심거래 상시점검 시스템을 구축하고 합동점검을 해왔지만, 지난해에도 731건(약 5억원 규모)이 적발되는 등 부정수급이 이어지고 있다고 설명했다.
우선 국토부는 과거 적발 사례와 거래 패턴을 AI가 학습해 부정수급 유형을 탐지하는 지능형 탐지체계로 전환을 추진한다. 주유소 현장점검도 기존 반기에서 월 단위로 확대하고, 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 부정수급 행위를 단속한다. CCTV가 없거나 차량 식별이 어려운 주유소는 유류구매카드 거래 대상에서 제외하고 노후 CCTV 교체 비용도 지원한다.
2025년 부정수급 731건 적발
관리체계 강화… 단계 시행
관리체계 강화… 단계 시행
정부가 화물차 유가보조금 부정수급을 근절하기 위해 인공지능(AI) 기반 탐지체계를 도입하는 등 관리체계를 전면 강화한다. 국토교통부는 이러한 내용의 ‘화물자동차 유가보조금 부정수급 방지 강화대책’을 마련해 하반기부터 단계적으로 시행한다고 6일 밝혔다. 화물차 유가보조금은 화물차주의 유류비 부담을 덜어주기 위한 제도로, 지난해 기준 약 43만대에 1조2700억원이 지원됐다.
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