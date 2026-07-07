“주택 공급 속도전… 균형발전 역점”

이성훈 LH 사장 취임



역세권 등 공공임대 우선 배치

메가프로젝트 배후도시 조성

이성훈(사진) 한국토지주택공사(LH) 신임 사장은 6일 “집은 더 이상 투기의 대상이 아니라 삶을 지탱하는 공공재여야 하고, 국민이 부담 가능한 수준이어야 한다”고 강조했다.



이 사장은 이날 경남 진주 LH 본사에서 열린 제7대 사장 취임식에서 “국민이 기다리는 좋은 집을 빠르게 공급하고, 청년·신혼부부의 주거사다리를 마련하며, 대한민국의 새로운 도약을 이끌 전략산업 기반과 균형발전의 토대를 세우는 것이 LH가 완수해야 할 사명”이라며 이렇게 말했다.



그는 5대 중점 추진 과제로 △주택공급 속도 제고 △공공주택 입지·품질 혁신 △지역균형성장 지원 △인공지능(AI) 대전환과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 △안전 최우선 경영을 제시했다.



이 사장은 “지금은 국민이 집을 기다리는 시간을 단 하루라도 줄이는 것이 LH의 중요한 책무”라며 인허가, 보상, 조성공사 등 사업 전 과정을 혁신해 주택공급 속도를 획기적으로 높이겠다고 말했다. 이를 위해 도심복합사업과 공공정비사업, 유휴부지 개발, 신축·기축 매입임대주택 확대 등을 통해 국민이 체감할 수 있는 도심 주택공급 성과를 조기에 창출하겠다는 계획이다.



이 사장은 또 “공공임대주택은 더 이상 어쩔 수 없는 선택이 아니라 국민이 먼저 찾는 집이 돼야 한다”며 “역세권 등 우수한 입지에 공공임대주택을 우선 배치하고 민간 우수 브랜드와 중형 평형을 확대하겠다”고 했다.



그는 정부의 3대 메가프로젝트인 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터가 잘 추진될 수 있도록 세계 최고 수준의 산업단지를 신속히 조성하고, 주거·교육·문화 여건을 갖춘 배후도시를 함께 조성하겠다고도 밝혔다. 국토교통부 정책기획관과 경기도 건설국장 등을 역임한 이 사장은 대통령비서실 국토교통비서관으로 재직하며 이재명정부의 주요 부동산 정책을 조율해 왔다. 임기는 2029년 7월까지다.