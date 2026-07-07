[경제단신] 현대百, 2025년 문화예술 후원 ‘최고 기업’ 외

현대百, 2025년 문화예술 후원 ‘최고 기업’

현대백화점은 최근 한국메세나협회가 발표한 ‘2025년 기업 문화예술 지원 현황 조사’에서 국내 기업 중 문화예술 지원을 가장 많이 한 기업 1위에 선정됐다고 6일 밝혔다. 협회는 매년 국내 매출액 기준 500대 기업을 포함해 700여개사를 대상으로 문화예술 후원 규모 등을 조사해 발표한다. 현대백화점은 2018년부터 7년 연속 ‘톱3’ 자리를 지켜왔다. 현대백화점은 더현대 서울과 판교점 등 주요 점포에 ‘알트원’과 ‘현대어린이책미술관’(사진), ‘갤러리H’ 등 상설 전시 및 문화 전용 공간을 운영하고 있다. 서울 압구정본점·미아점·중동점 등에서는 문화홀을 활용한 정기 예술 프로그램을 운영한다.

무신사 ‘바캉스 잡화위크’ 최대 80% 할인

무신사가 바캉스 목적형 소비 추세에 맞춰 합리적인 비용으로 여름휴가를 준비하려는 실속파 고객을 위해 13일까지 ‘바캉스 잡화위크’(사진)를 진행한다고 6일 밝혔다. 최근 수요가 증가한 젤리슈즈, 클로그 등 여름 신발과 선글라스, 수영복, 여행용 가방, 휴대용 선풍기까지 휴가지에서 유용한 인기 상품을 한자리에 모아 선보인다. 또한 행사 기간 구매 고객에게는 최대 80%의 할인 혜택과 25% 추가 쿠폰팩 혜택을 제공한다. 인기 상품을 엄선해 경쟁력 있는 할인가로 선보이는 ‘위클리 특가’를 시작으로, 여름철 주목받는 카테고리별 대표 브랜드를 모아 혜택을 제안하는 ‘브랜드위크’도 진행한다.

한샘 ‘7월 썸머 프로모션’ 이벤트 진행

한샘은 본격적인 여름철을 맞아 온오프라인에서 ‘7월 썸머 프로모션’(사진) 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 온라인 한샘몰에서는 20일까지 장바구니에 2개 이상의 아이템을 60만원 이상 담은 뒤 동시에 구매하면 3% 추가 할인해 주고, 침대 구매 시 화장대 및 서랍장 등을 5%를 깎아준다. 전국 한샘 홈퍼니싱 매장에서는 이달 ‘포시즌 6·7’ 매트리스와 침대 프레임을 함께 구매하면 침대 프레임 추가 할인을 제공하고, 포시즌 매트리스를 구입하는 고객에게도 한정 특가 혜택을 준다. 이사하는 고객이 500만원 이상 가구를 사면 최대 3%, 신혼 고객이 1000만원 이상 사면 최대 10% 특별할인을 제공한다.