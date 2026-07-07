전 세계에 로보틱스 기술력 뽐낸 ‘아틀라스’

월드컵서 다양한 퍼포먼스 시연

세계적 축구스타 세리머니 선봬

현대자동차가 2026 북중미 월드컵에서 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드(인간형 로봇) ‘아틀라스’를 활용한 퍼포먼스로 전 세계에 로보틱스 기술력을 선보였다.



현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과 노르웨이의 16강전에서 아틀라스가 다양한 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 6일 밝혔다.

현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 전광판을 통해 관중과 인사하는 아틀라스. 현대자동차·기아 제공

아틀라스는 하프타임 종료 직전 선수 입장 터널에서 등장해 손흥민을 비롯해 해리 케인(영국)과 엘링 홀란(노르웨이), 마테우스 쿠냐(브라질) 등 세계적인 축구 스타들의 세리머니를 연이어 선보이며 경기장의 열기를 끌어올렸다. 이어 심판에게 축구공을 전달하며 후반전 시작을 알렸다.



이 아틀라스는 지난 1월 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 처음 공개된 차세대 전동식 개발형 모델이다. 이후 브랜드 영상 등을 통해 개발형 모델의 움직임이 일부 소개됐지만 실제 대중 앞에서 동작을 시연한 것은 이번이 처음이다.



현대차는 변수가 많은 경기장 환경에도 아틀라스가 안정적으로 복합 동작을 수행하며 미래 로보틱스 기술 활용 가능성을 입증했다고 설명했다. 인간의 움직임을 로봇 신체 구조에 맞게 재구성하는 ‘리타겟팅 기술’과 수천개의 시뮬레이션을 기반으로 한 강화 학습, 전신 관절이 하나의 시스템처럼 반응하는 전신 제어 기술을 결합해 자연스럽고 균형감 있는 움직임을 구현했다는 것이다.



월드컵 무대를 통해 로보틱스가 기술 시연의 영역을 넘어 스포츠, 엔터테인먼트, 현장 운영 등 새로운 경험을 창출해낼 수 있음을 보여줬다는 평가가 나온다. 알베르토 로드리게스 보스턴 다이나믹스 아틀라스 행동정책 담당은 “아틀라스가 선보인 퍼포먼스는 실제 산업 현장에 적용되는 인공지능(AI) 학습 기술을 기반으로 구현됐다”며 “더 많은 사람이 첨단 로보틱스의 가능성과 가치를 경험할 수 있도록 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.



이번 퍼포먼스는 1999년부터 국제축구연맹(FIFA) 공식 파트너로 활약해온 현대차의 글로벌 브랜드 캠페인 ‘Next Starts Now’(미래는 지금 여기서부터)의 일환이다. 현대차는 앞서 월드컵 개막 전 캠페인 영상에서 아틀라스가 축구 동작을 학습하는 과정을 통해 로보틱스 핵심 기술 역량을 직관적으로 풀어내며 관심을 받았다. 현대차는 7일 BBC와 함께 공개하는 영상 ‘트레이닝 그라운드’에서 월드컵 로보틱스 캠페인의 준비 과정과 기술 개발 여정을 다큐멘터리 형식으로 선보인다.