LG, 2·3차 협력사까지 상생협력 확대

공정위와 ‘협력사 상생협약 체결식’

‘상생결제 낙수율’ 10% 이상 확대

LG가 기존 1차 협력사 중심의 상생협력을 2·3차 협력사까지 확대하면서 상생협력 물결에 동참한다.

LG는 6일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 공정거래위원회와 ‘LG 1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’을 개최했다. 행사에는 주병기 공정위원장과 하범종 LG 경영지원부문장(사장), LG전자·LG디스플레이·LG이노텍·LG화학·LG에너지솔루션·LG생활건강·LG유플러스 등 7개 계열사 최고경영자(CEO) 등 LG 임직원 170여명이 참석했다.

6일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 ‘LG - 1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. LG 제공

LG는 이번 협약을 기점으로 1차 협력사 대상 현금성 결제 비율 100%를 유지하고, 대기업이 1차 협력사에 상생결제로 지급한 대금이 2차 이하 협력사까지 전달되는 비율인 ‘상생결제 낙수율’을 10% 이상으로 확대하기로 했다. 이는 국내 기업 집단 중 가장 높은 수준이다.

기존에도 1차 협력사들은 상생결제를 통해 평균 10일 이내에 현금으로 대금을 지급받을 수 있었지만, 2차 이하 협력사는 대금 지급이 100일 이상 소요되거나 대금 미지급으로 피해를 입는 일이 발생했다. 이에 LG는 상생결제를 활용하는 1차 협력사들에게 정기평가 시 가점을 부여하고 금융지원 등 인센티브를 제공하고 있다.

협약에 참여한 LG 7개 계열사가 지난해 상생결제를 통해 1차 협력사에 지급한 대금은 약 13조5000억원 규모로, 올해도 전년과 비슷한 규모로 지급될 경우 약 1조3000억원의 대금이 2차 협력사까지 전달될 것으로 예상된다. LG는 또 약 9000억원 동반성장펀드 운영금액 중 10% 이상을 2차 이하 협력사에게 지원할 계획이다.

주 위원장은 “대기업의 경쟁력과 지속 가능한 성장도 협력사들과 함께 성장하는 건강한 산업 생태계 위에서 완성된다”며 LG의 상생협약을 높이 평가했다. 하 사장은 “거래 기업 간 상생결제 확산과 2차 이하 협력사 지원 확대, 공정거래 기반 강화 등을 추진하는 동시에 지역사회, 청년 등 상생협력 범위 확대를 위해 노력할 것”이라고 말했다.