고개 숙인 선수들… “야구 떠나서 인성 중요성 깨달아” 눈물 [배재고 사태]

광주일고 찾아 사과한 배재고



“시민에 상처” 사과문 낭독

선수단 5·18민주묘역 참배

징계 수위 완화될지 주목



서울·전남광주교육감 동행

“혐오, 교육적 성찰 계기로”

민주시민교육 강화하기로

6일 오후 3시가 되자 대형버스 3대가 광주제일고(광주일고) 후문에 멈춰 섰다. 서울 배재고 야구부 선수와 학교 관계자, 선수 부모들이 탄 차량이다. 차량 3대는 경찰의 호위를 받으며 좁은 후문으로 들어갔다. 짙은 선팅으로 밖에서는 차량 안을 볼 수 없었다. 인조잔디가 깔린 학교 운동장에서 내린 야구부 선수단과 학부모들은 굳은 표정으로 광주일고가 마련한 ‘사과의 장소’ 대강당으로 들어갔다.

6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 배재고 야구부 선수(왼쪽)가 광주일고 야구부 선수에게 사과문을 전달한 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

배재고 학생들은 고개를 숙인 채 학교 대강당으로 들어왔다. 배재고 야구부 선수단 학생대표는 사과문을 읽어 내려갔다. 이 학생은 “야구장에서 부적절한 발언으로 인해 큰 상처를 입은 광주시민들에게 진심으로 사과드린다”며 “저희 선수들은 야구를 떠나서 인성이나 태도가 얼마나 중요한지 깨달았다”고 눈물을 닦아냈다. 사과문을 읽는 동안 배재고 야구부 선수들은 눈물을 흘리며 흐느끼는 소리가 여기저기서 터져 나왔다.



야구부 감독도 사과문을 잃고 광주일고에 전달했다. 사과를 받은 광주일고 야구부 대표는 “저희도 그동안 상처 주는 언행을 하지 않았는지 돌아보는 계기가 됐다”고 했다.



배재고 야구부 선수단은 이어 국립5·18민주묘역으로 이동해 오월 영령들의 묘역을 참배했다. 이 자리에는 정근식 서울시교육감과 김대중 전남광주통합특별시교육감도 동행해 교육적 치유의 의미를 더했다.

배재고 야구부 선수단이 광주제일고에 전달한 자필 사과문. 서울시교육청 제공

앞서 배재고 야구부는 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기에서 과거 신군부의 진압 작전 등을 연상시키는 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등 비극적 역사를 비하하는 구호를 외쳐 큰 공분을 샀다. 이 사태로 배재고 야구부에 ‘6개월 출전정지’라는 무거운 징계가 내려진 가운데 이날 성사된 사죄 방문과 참배가 향후 징계 수위 완화나 청소년 선수들의 구제 조치로 이어질지 주목된다.



김 교육감은 “자신의 잘못을 인정하고 변화하려는 용기는 소중한 가치”라며 “오늘의 만남은 단순한 사과를 넘어 서로를 이해하고 존중하는 뜻깊은 교육의 과정이자 민주주의를 배우는 실천”이라고 강조했다.

동참한 정 교육감도 “학생들이 진심으로 성찰하고 올바른 시민으로 성장할 수 있도록 교육적 회복을 전개할 것”이라며 “잘못에 대하여 사과하는 용기 그리고 이를 포용과 넓은 마음으로 맞아주는 연대의 정신이야말로 우리 학생들이 평생 가슴에 품어야 할 민주 시민의 가치”라고 화답했다.

6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립 5·18 민주묘지에서 광주제일고등학교·배재고등학교 학생들이 참배하고 있다. 연합뉴스

이번 사태를 계기로 서울시교육청은 관내 전체 운동부를 대상으로 인권 및 건전한 응원 문화 조성을 위한 전수 교육을 실시하는 한편 5·18 민주화운동기록관 방문 등을 포함한 민주시민교육 종합계획을 다음 달 중 마련해 발표할 방침이다. 양 교육청은 이번 일이 또 다른 갈등과 혐오로 이어져서는 안 되며 전국적인 교육적 성찰의 계기로 삼아야 한다는 데 뜻을 같이했다.



이에 따라 전남광주통합특별시교육청은 이번 사태를 계기로 일회성 면피용 대응을 넘어 역사의식 왜곡을 바로잡을 구조적 체질 개선에 고삐를 죈다. 김 교육감은 동학의 대동정신과 광주학생독립운동, 5·18 민주정신 등 지역이 가진 깊은 역사적 자산을 바탕으로 전남광주를 ‘대한민국 민주주의 교육 특별시’로 만들겠다고 공언했다. 이를 위해 특별법에 담긴 민주시민교육 특례를 기반으로 ‘대한민국 민주주의 전당’(가칭) 건립을 추진하고, 학교 현장에서도 헌법교육과 참여형 수업, 지역 역사 자원을 활용한 ‘민주주의 현장 교육’을 대폭 확대할 계획이다.



교육계 전반의 목소리도 이와 궤를 같이한다. 교총, 전교조, 서울교사노조 등은 최근 성명을 통해 사건 직후 급조되는 특별 교육이나 형식적인 기존 예산 투입만으로는 고착화된 또래 내 혐오 문화를 막기 역부족이라고 지적해 왔다.