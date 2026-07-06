사관학교 통합안 발표 직전 돌연 연기

안규백 국방, 靑 회의 참석 이유

“거세진 반대여론 의식” 관측도

국방부가 6일 육·해·공군 사관학교 통합을 위한 기본계획을 공개하려다 갑작스레 연기했다. 통합 반대 움직임이 거세지는 상황이 영향을 미친 것이 아니냐는 분석이 나온다.



국방부는 이날 오전 10시30분 브리핑을 열고 국군사관학교 창설 기본계획을 발표할 예정이었으나, 브리핑을 약 1시간30분 앞두고 연기했다. 안규백 장관이 이날 오전 청와대에서 개최되는 ‘메가프로젝트 민·관합동 점검회의’에 참석하면서 일정을 연기한 것으로 알려졌다. 국방부는 안 장관이 7∼8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령을 수행한 뒤 관련 브리핑을 재추진할 것으로 전해졌다.

국방부가 추진 중인 육·해·공군 사관학교 통합을 반대하는 한 시민이 6일 서울 용산구 국방부 청사 앞에서 1인 시위를 벌이고 있고 있다. 이재문 기자

국방부는 국군사관학교를 창설해 육·해·공군 사관학교 생도들을 통합 선발하는 개혁 방안을 추진하고 있다. 1·2학년은 함께 공통 교육을 받도록 하고, 3·4학년엔 군을 선택해 군별 특화 전공교육을 이수하도록 한다는 구상이다. 하지만 야권과 육·해·공군사관학교 총동창회, 예비역 장성 등의 반발이 거센 상태다.



육·해·공군 사관학교 총동창회는 8일 서울 국회의사당 앞에서 ‘사관학교 통합 반대 총궐기대회’를 공동으로 열 예정이다. 국방부는 사관학교 통합 및 개편 방식과 관련해 한국국방연구원(KIDA)에 의뢰해 연구용역을 진행했지만, 구체적인 연구 결과를 공개하지 않고 있다. 연구원 내부에서도 연구용역 내용이 알려지지 않고 있는 것으로 알려졌다. 국방부 정빛나 대변인은 이날 정례브리핑에서 연구용역 결과를 공개할 것이냐는 질문에 “조만간 기본계획을 발표하면 공청회와 정책설명회를 추진할 것”이라며 “그 자리를 계기로 자세한 연구용역 결과를 포함해 다양한 내용을 공개하고 의견을 수렴할 예정”이라고 말했다.