전공의 근무시간 줄었지만… 우울증 더 늘었다 [지역필수의사제 1년]

주당 평균 근무 4년 새 7.2시간 감소

자살 생각 등 정신건강지표 악화

업무 강도 실질적 완화 효과 ‘글쎄’

전공의들의 주당 평균 근무시간이 최근 감소했지만 우울증 등 정신 건강 지표는 오히려 악화한 것으로 나타났다.



대한전공의협의회 산하 젊은의사정책연구원은 6일 이런 내용의 ‘2026년 전공의 수련실태 조사 보고서’를 발간했다. 이번 보고서는 2022년(1903명), 2023년(1677명), 2026년(1754명) 세 차례에 걸친 전공의 수련실태조사 결과를 비교 분석했다.

서울 시내 한 대형병원에서 의료관계자들이 쉬고 있다. 연합뉴스

조사 결과 전공의들의 주당 평균 근무시간은 2022년 77.7시간에서 올해 70.5시간으로 7.2시간(9.27%) 줄었다. 2023년 주당 평균 근무시간은 75.4시간이다. 주 80시간 초과 근무 경험률도 2022년 52%, 2023년 55%에서 올해 27%로 대폭 감소했다.



특히 인턴의 근무시간은 87.8시간에서 75.7시간으로 12.1시간 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 보고서는 “전공의 근무시간 단축 시범사업 등 제도적 개입의 효과가 일부 반영됐다”고 분석했다. 다만 실제 근무시간과 기록상 근무시간 사이에는 차이가 있었다. 소속기관 전산에 기록되는 근무시간이 실제보다 적게 기록된다고 답한 전공의는 44.8%에 달했다.



전공의들의 근무시간은 줄었지만, 정신건강 지표는 악화했다. 2주 이상 지속하는 우울?절망감을 경험했다는 응답은 2022년 24%, 2023년 23%, 2026년 31%로 늘어났다.



자살 생각 경험률도 같은 기간 17%에서 18%, 23%로 점차 높아졌다. 주관적 건강 상태가 양호하다는 응답도 2022년 42%에서 올해 28%로 줄었다.



연구원은 “신체적 근무 부담의 감소가 건강 인식과 정신건강 지표의 개선으로 직결되지 않았다”며 “근무시간 단축이 업무 강도와 밀도의 실질적 완화로 이어졌는지 검토가 필요하다”고 말했다.