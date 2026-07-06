평탄화된 대규모 국유지… 공기 단축 적합 판단 [3대 메가프로젝트 속도전]

광주 군공항에 반도체 클러스터 왜



‘백지 상태’ 계획적 산단 조성 강점

도심·KTX역 인접 접근성도 탁월

토지 보상 따른 사업 지연도 줄 듯

군공항 이전 계획 연계 추진 전망

청와대는 6일 ‘3대 메가프로젝트’ 중 호남권 반도체 클러스터 조성 사업과 관련해 광주 군 공항 부지에 산단을 조성하기로 결정했다고 밝혔다. 사진은 이날 광주 군 공항 부지 전경. 청와대사진기자단

정부가 호남 반도체 클러스터 부지로 광주 군공항을 낙점한 것은 대규모 부지를 한꺼번에 확보할 수 있는 데다 공사 기간을 단축할 수 있는 입지 여건을 갖췄기 때문으로 풀이된다. 다만 산업단지 조성은 군공항 이전이 전제되는 만큼 구체적인 개발 일정은 국방부의 군공항 이전 계획과 연계해 추진될 전망이다. 정부가 광주 광산구에 위치한 군공항 카드를 선택한 가장 결정적인 이유는 ‘속도’다. 글로벌 반도체 패권 경쟁의 핵심은 시간이라는 전략적 판단에 따른 것이다. 강훈식 청와대 비서실장이 6일 브리핑에서 “기업들이 후보지 중 군공항이 가장 적합하다는 의견을 제시했다”고 한 데서 보듯, 삼성전자와 SK하이닉스의 속도전 요청에 정부가 적극 부응한 모양새다. 일반적으로 대규모 산업단지 조성은 토지 수용과 임야 개간, 평탄화 공사 등에만 몇 년이 걸린다. 반면 군공항 부지는 국유지여서 토지 보상 절차에 따른 사업 지연 가능성을 줄일 수 있는 데다 이미 평탄화 작업이 완료돼 기초 공사 기간을 획기적으로 줄일 수 있다. 아울러 광주 군공항은 약 826만㎡(250만평) 규모로, 반도체 생산시설과 협력업체·연구시설 등을 함께 배치할 수 있어 메가클러스터를 조성하기에 적합한 입지로 평가된다. 한 부동산 개발업체 관계자는 “(군공항과 함께 후보지로 거론됐던) 광주 첨단3지구는 개발계획이 상당 부분 확정된 상태지만 군공항 부지는 (백지 상태여서) 반도체 생산시설과 협력업체, 연구시설 등을 하나의 산업 생태계로 설계하기에 더 적합하다”고 했다. 군공항은 광주 도심과 고속철도(KTX) 광주송정역이 가까워 인력 확보와 정주 여건 확보에도 수월한 편이다. 도로·공항·항만을 연계한 물류 접근성도 다른 곳에 비해 상대적으로 낫다.

그러나 실제 산업단지 조성까지는 군공항 이전이 선행돼야 한다. 광주 군공항은 광주 도심의 확장으로 2016년부터 군공항 이전 특별법에 따라 이전이 추진되고 있다. 국토교통부 관계자는 “군공항 이전 일정은 현재 국방부가 검토하고 있다”며 “산업단지 개발도 국방부의 이전 계획과 연계해 추진될 것”이라고 말했다. 현재 공군 제1전투비행단과 군사시설이 사용 중인 만큼 실제 산업단지 개발도 군공항 이전과 맞물려 단계적으로 추진될 가능성이 크다. 국방부는 지난 4월 광주 군공항 예비 이전 후보지로 전남 무안군 망운면 일대를 선정했다. 향후 주민투표와 지방자치단체 유치 신청 등을 거쳐 최종 이전 부지가 확정될 예정이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 호남권 클러스터에 400조원씩 투입해 반도체 팹(생산라인)을 2기씩 총 4기 구축할 예정이다. 용인과 평택 등 수도권 생산 거점이 포화 상태에 이른 상황에서, 호남을 차세대 메모리 및 인공지능(AI) 반도체 생산의 ‘제2 축’으로 삼겠다는 구상이다.