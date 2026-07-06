박용선 포항시장, 화합·상생 행보…포스코 근로자 출근길 격려

박용선 포항시장과 간부공무원, 포스코 출근길 찾아 근로자 격려

민선9기 시정의 핵심 가치 ‘화합과 상생’ 실천 의지 다져

지역기업 방문 통한 애로사항 청취 등 현장 소통 행보 이어갈 방침

박용선 경북 포항시장은 6일 포스코 근로자들을 격려하며 민선9기 시정의 핵심 가치인 ‘화합과 상생’을 실천하는 현장 행보에 나섰다.

박용선 포항시장과 포항시 간부공무원들이 출근하는 포스코 근로자들을 격려하고 있다. 포항시 제공

포항시에 따르면 이날 박용선 시장과 간부공무원들은 형산로터리 일원에서 출근하는 포스코 근로자들에게 격려의 인사를 전하며 지역경제 회복을 위한 화합과 상생의 의지를 전했다.

이날 행사는 미국의 철강 고율 관세와 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM) 시행, 중국의 저가 철강 공세 등으로 철강산업이 어려움을 겪는 가운데 포항경제의 핵심축인 포스코 근로자들을 응원하고, 민선9기 시정의 핵심 가치인 ‘화합과 상생’을 현장에서 실천하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 ‘위대한 여정, 화합과 상생으로 포항과 포스코가 함께 만들어갑니다’, ‘새로운 철강시대, 근로자 여러분과 함께 만들어갑니다’라는 문구가 적힌 현수막을 들고 출근길 근로자들에게 응원의 메시지를 전했다.

시는 앞으로도 지역기업을 직접 찾아 현장의 목소리를 듣고 기업의 애로사항을 함께 해결하는 등 현장 중심의 소통 행정을 이어갈 계획이다.

박용선 시장은 “포항은 미국의 철강 고율 관세와 유럽의 탄소국경조정제도 시행, 중국의 저가 철강 공급 확대 등 복합적인 위기에 직면해 있다”며 “포항 경제를 위해 분투하고 있는 포스코 근로자들에게 감사와 응원의 마음을 전하고, 지역기업과 긴밀히 협력하고 든든히 지원해 화합과 상생으로 위기를 함께 극복해 나가겠다”고 말했다.