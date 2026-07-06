한·멕시코, 고위정책협의회 개최…FTA 협상 재개 논의

외교부는 6일 박윤주 제1차관과 방한 중인 마리아 테레사 메르카도 페레스 멕시코 외교부 양자차관이 참석한 가운데 제8차 한·멕시코 고위정책협의회를 개최했다고 밝혔다.

박윤주 외교부 제1차관(오른쪽)과 방한 중인 마리아 테레사 메르카도 페레스 멕시코 외교부 양자차관이 참석한 가운데 6일 서울에서 제8차 한·멕시코 고위정책협의회가 개최됐다. 외교부 제공

양측은 이날 협의회에서 고위급 교류를 비롯해 무역·투자, 인공지능(AI)·우주 등 과학기술, 문화·교육, 국방·치안, 국제기구 선거, 지역·글로벌 협력 등 양국 관계 전반의 협력 방안을 논의했다.

박 차관은 지난해 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 9년 만에 개최된 한·멕시코 정상회담 이후 고위급 교류가 활발히 이어지고 있다고 평가했다. 이어 올해 양국 정상 간 서한 교환과 정상 간 통화, 대통령 특사의 클라우디아 셰인바움 대통령 예방 등을 통해 양국 간 긴밀한 협력 관계가 구축되고 있다고 강조했다.

양측은 한·멕시코 FTA 협상 재개의 필요성에도 뜻을 같이했다. 박 차관은 FTA가 양국의 공급망 다변화와 국제경제 불확실성 대응에 기여할 것이라며 협상의 조속한 재개를 강조했다. 메르카도 차관은 한국과 멕시코가 경제·기술·문화 등 다양한 분야에서 협력 잠재력이 큰 전략적 파트너라며, 양국 협력 확대에 대한 멕시코 정부의 의지를 밝혔다.