내일 ‘소서’ 전국 비 소식…낮 최고 35도 ‘찜통더위’ 계속

곳곳 돌풍·천둥·번개 동반 강한 비…낮 기온 30도 웃돌며 후텁지근

여름 더위가 본격적으로 시작된다는 절기 ‘소서’(小暑)이자 화요일인 7일은 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽부터 대부분 지역에 비가 내린다. 중부지방과 전북 북부, 경북권, 경남 내륙은 오후부터 저녁 사이에도 비가 이어진다.

본격적인 더위가 시작되는 절기 ‘소서’를 앞두고 전국에 비 소식이 예보된 6일, 서울 시내에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

새벽부터 시작된 비는 곳에 따라 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 주의가 필요하다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 대전·세종·충남·충북, 강원 내륙·산지에서 20∼60㎜로, 경기 북부와 서해5도, 강원 북부 내륙 및 산지 등 많은 곳은 80㎜ 이상 내릴 것으로 보인다. 강원 동해안과 광주·전남·전북, 경남 내륙·대구·경북은 5∼40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎의 비가 예상된다. 아울러 전국 대부분 지역에는 5∼40㎜의 소나기가 추가로 내릴 전망이다.

비가 내려도 무더위는 꺾이지 않는다. 아침 최저기온은 21∼24도, 낮 최고기온은 28∼35도 분포를 보인다. 당분간 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상, 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르며 후텁지근한 날씨가 이어진다. 특히 경기남동부와 강원남부내륙, 충북중부, 전남남동부, 경상권, 제주도 등 일부 지역은 최고 체감온도가 33도 이상에 달할 것으로 보여 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5∼1.5m, 서해 앞바다 0.5∼2.0m, 남해 앞바다 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.