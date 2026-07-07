"굶지 않는다"…이엘리야 초슬림 몸매 유지 비결은 '이 시간'

배우 이엘리야(36)의 군살 없는 완벽한 몸매가 화제를 모았다.

최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 더욱 슬림해진 몸매를 공개한 이엘리야는 과거 한 예능 프로그램에 출연해 "스스로 걸신이라 부를 정도로 먹는 것을 정말 좋아한다"고 말한 바가 있다.

그런 그가 탄탄한 몸매를 유지하는 비결로 꼽은 것은 두 가지다. 이엘리야는 해당 방송에서 "밤 10시 전까지는 마음껏 먹고, 그 이후에는 금식한다"고 밝혔다. 또 평소 식사 시간을 일정하게 유지한다고 했다.

실제로 늦은 시간 음식 섭취를 줄이면 하루 총 섭취 열량을 자연스럽게 낮출 수 있다. 또한 밤에는 신진대사와 에너지 소비량이 낮아지는 경향이 있어 같은 양을 먹더라도 체중 관리에 불리할 수 있다는 분석이 나온다. 특히 혈당을 조절하는 인슐린 민감성도 떨어지기 때문에 밤늦게 음식을 먹으면 낮시간대보다 체지방으로 축적되기 훨씬 쉽다.

또한 배달 음식이나 늦은 밤 찾게 되는 야식은 대부분 고열량·고나트륨 식품이 많아 부종을 유발할 수 있고, 취침 직전 식사는 위산 역류나 소화 불량을 유발해 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있다.

이엘리야의 관리법이 주목받는 이유는 '지속 가능성'에 있다. 무리하게 식사를 제한하기보다 일정한 시간 안에서 먹고, 이후에는 절제하는 방식이 스트레스 부담을 줄일 수 있기 때문이다.

다이어트의 성패는 유행하는 방법을 따라 하는 것이 아니라 얼마나 오래 유지할 수 있느냐에 달렸다. 늦은 밤 야식과 간식만 제한해도 하루 총 섭취 열량을 자연스럽게 줄일 수 있다. 여기에 걷기나 가벼운 근력 운동을 일상화하면 기초대사량이 높아져 살이 잘 찌지 않는 체질로 변하게 된다.

<뉴시스>