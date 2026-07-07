‘소서’에 전국 곳곳 장맛비…‘낮 최고 35도’ 찜통더위 [오늘날씨]

아침 최저 21~24도, 낮 최고 28~35도

여름철 더위가 시작한다는 절기상 ‘소서(小暑)’이자 화요일인 7일 전국 곳곳에 장맛비가 이어지겠다. 전국 대부분 지역에서는 낮 기온이 30도 이상 오르며 무덥겠다.

소나기가 쏟아진 지난 5일 서울 종로구 광화문역 인근 버스정류장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 새벽부터 오전 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 오후부터 밤사이에도 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 20~60㎜(많은 곳 경기북부·서해5도 80㎜ 이상) △강원내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 강원북부내륙·산지 80㎜ 이상) △강원동해안 5~40㎜ △대전·세종·충남·충북 20~60㎜ △광주·전남·전북 5~40㎜ △경남내륙·대구·경북 5~40㎜ △제주도 5㎜ 안팎이다.

특히 서울과 인천, 강원 북부 내륙 산지에는 오전 6시쯤부터 정오 사이 시간당 20~30㎜의 강하고 많은 비가 내리겠다.

기온은 당분간 평년(아침 최저기온 19~22도, 낮 최고기온 25~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 28~35도를 오르내리겠다. 당분간 오후 6시 이후부터 다음 날 오전 9시까지 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타날 가능성도 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 22도, 강릉 24도, 대전 23도, 청주 24도, 광주 24도, 전주 24도, 대구 23도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 31도, 춘천 29도, 강릉 32도, 대전 31도, 청주 32도, 광주 32도, 전주 32도, 대구 33도, 부산 29도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.