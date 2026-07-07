李 대통령 “캐나다 잠수함 사업 결과 못 얻어… 저력 보여줬다”

한화오션, 캐나다 잠수함 사업 수주 불발

李대통령 “도전에는 아쉬움도 따르기 마련”

이재명 대통령은 캐나다 차세대잠수함도입사업(CPSP)에서 한화오션이 고배를 마신 데 대해 아쉬움을 표하면서도 한국의 저력을 국제사회에 보여줬다고 7일 강조했다.

이재명 대통령이 지난 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “도전에는 성공도 있지만 아쉬움도 따르기 마련”이라며 이같이 말했다. 이어 “오늘의 경험은 우리 기술을 더욱 고도화하고 경쟁력을 한층 높이는 소중한 밑거름이 되리라 확신한다”고 덧붙였다.

앞서 마크 카니 캐나다 총리는 지난 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 선정했다고 발표했다. 카니 총리는 “만약 (TKMS와의) 협상이 결렬되면 캐나다는 예비 공급업체인 한화오션을 우선 공급업체로 지정하고, 그들과 협상을 진행할 권리를 보유한다”고 밝혔다.

이 대통령은 SNS에서 “대한민국 방위산업을 세계적인 수준으로 성장시키며 ‘K-방산’의 위상을 높여오신 모든 종사자 분께 깊은 감사와 존경을 전한다”며, “대한민국 방위산업은 세계가 주목하는 새로운 성장동력이자 국가 경쟁력의 핵심산업으로 자리매김하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “비록 이번 캐나다 잠수함 사업에서는 기대했던 결과를 얻지 못했지만, 우리의 저력을 국제사회에 다시 한번 분명히 보여줬다고 생각한다”고 덧붙였다.

계속해서 “대한민국은 앞으로도 담대하게 도전할 것”이라며 “연구개발과 수출 지원, 국제 협력 강화까지 우리 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 이 대통령은 약속했다.