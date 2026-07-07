이소라가 밝혀주는 '한여름 밤의 사랑 이야기'… 잔나비 최정훈 합세

이소라가 한여름 밤의 정취를 담은 사랑 노래로 돌아온다. 마레힘 엔터테인먼트 제공

가수 이소라가 오랜 침묵을 깨고 한여름 밤의 정취를 담은 사랑 노래로 돌아온다.

이소라는 7일, 7년 만에 발표하는 새 싱글 ‘너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)’를 전격 공개한다.

이번 신곡은 OST를 제외하면 ‘신청곡’ 이후 무려 7년 만에 선보이는 정식 신곡이다.

그동안 주로 쓸쓸한 가을과 겨울의 감성을 노래하며 독보적인 영역을 구축해 온 이소라가 이번에는 청량하면서도 애틋한 여름의 색채를 입고 찾아와 음악 팬들의 기대감이 그 어느 때보다 높다.

신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)’는 계절의 변화 속에서 문득 떠오른 아이디어로부터 시작됐다.

'여름에 사랑 노래를 부르면 어떨까' 생각하며 잔나비 최정훈에게 곡을 의뢰한 이소라. 마레힘 엔터테인먼트 제공

이소라는 올해 봄 공연을 진행하던 중 “여름에 사랑 노래를 부르면 어떨까”하는 따뜻한 영감을 얻었고, 이를 계기로 평소 눈여겨보던 그룹 잔나비의 최정훈에게 곡을 의뢰하며 특별한 협업이 성사되었다.

이번 신곡을 위해 가요계의 오랜 동료이자 명품 뮤지션들도 대거 의기투합했다. 싱어송라이터 조규찬이 보컬 디렉팅을 맡아 이소라 특유의 섬세한 감정선을 한층 더 깊이 있게 끌어올렸으며, 정지찬은 전반적인 음악 작업 과정을 총괄하며 조력자로 활약해 곡의 완성도를 최고조로 끌어올렸다.

특히 가사는 이소라가 직접 작사해 문학적이고 서정적인 감성을 녹여냈다. 미지근한 온기를 머금은 여름밤의 공기와 그 안에서 펼쳐지는 사랑 이야기를 한 편의 영화처럼 그려내며, 듣는 이들에게 한여름 밤의 꿈처럼 반짝이는 특별한 순간을 선물할 것으로 기대된다.

이소라는 이번 신곡에 대해 “시간이 이토록 많이 흐른 줄 몰랐는데, 오랜 시간 잊지 않고 내 음악을 기다려준 팬들과 작업에 힘을 보태준 모든 분께 진심으로 감사하다”라고 소회를 밝혔다.