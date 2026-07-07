트럼프 사용금지 지시에도…美 당국, 수개월째 미토스 사용

CISA, 보안취약점 감사에 미토스 활용

미국 정부 당국이 인공지능(AI) 활용 범위를 놓고 갈등을 빚어온 앤트로픽의 AI모델 '미토스'를 수개월째 사용해온 사실이 확인됐다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 모든 정부 기관에 앤트로픽 제품을 사용하지 말라는 지침을 내리고 미 국방부가 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정한 것과 대조되는 행보다.

앤트로픽. 로이터연합뉴스

로이터 통신은 6일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 미 국토안보부 산하 사이버·인프라보안국(CISA)이 미토스를 활용해 정부 소프트웨어를 감사해왔다고 보도했다.



소식통에 따르면 CISA는 외국 스파이와 사이버 범죄자들이 악용할 수 있는 보안 취약점을 찾기 위해 미토스로 정부 코드 저장소를 주시하고 있다.



이런 작업은 CISA에서 정부 기관 전반에 대한 디지털 보안 평가와 모의 해킹 테스트를 실시하는 조직인 '공격 표면 평가단'이 전담 중이다.



로이터는 이 평가단이 구체적으로 얼마나 많은 정부 코드를 감사했는지는 확인하지 못했지만, 복수의 소식통에 따르면 수많은 취약점이 발견됐다고 전했다.



앤트로픽은 올해 초부터 미 당국과 갈등을 빚어왔다.



미군이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 체포 작전 과정에서 앤트로픽의 클로드를 사용한 사실이 불거지면서다.



앤트로픽은 당시 자사의 AI모델을 대규모 감시나 자율 살상 무기 등에 사용해서는 안 된다고 주장했지만, 국방부는 합법적인 모든 활동에 사용할 수 있어야 한다며 대립했다.



양측 간 갈등이 최악으로 치달으면서 미 국방부는 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정하기도 했다.



공급망 위험 기업은 그간 간첩 활동을 조장한 혐의를 받은 외국기업에만 적용돼오던 분류다.



미 캘리포니아 북부 연방지법이 이런 조치에 제동을 걸고 앤트로픽이 사이버 보안 취약점을 찾아내는 데 탁월한 미토스를 공개하면서 갈등이 다소 완화되는 듯 보이기도 했다.



로이터는 이와 관련해 백악관과의 대립 국면에도 불구하고 미 정부 당국이 앤트로픽의 AI도구를 도입하는 데 적극적임을 보여주는 신호라고 해석했다.



앞서 미 국가안보국(NSA)도 4월부터 미토스를 사용해왔다는 언론 보도가 나온 바 있다.

<연합>