선관위 "투표지 247만장 이송 전 검증에 9시간·5000만원 소요"

중앙선거관리위원회는 7일 송파구 잠실 올림픽공원 개표소에 보관된 6·3 지방선거 투표용지들을 이송 전 검증하는 데 총 9시간이 걸리고 비용은 5천만원이 소요될 것으로 추산했다.
중앙선관위는 이날 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특위의 2차 현장조사에서 투표지 이송방안을 보고하며 이같이 밝혔다.
중앙선관위는 먼저 "투표지 등을 임시공간에 장기간 보관함에 따른 국민적 불안감 및 의혹을 해소하고, 올림픽공원 핸드볼경기장 본연의 기능을 할 수 있도록 원상복구 할 필요성이 있다"고 밝혔다.
현재 잠실 개표소에 보관된 투표지는 서울시장 선거 총 37매, 송파구의회의원 마선거구 총 25만매, 잠실7동 총 4만매 등 총 247만매이다. 앞서 국조특위가 지난 2일 올림픽공원을 찾아 현장을 확인한 바 있다.
중앙선관위는 이송 전 투표지 육안 재확인과 정당·후보자별 분류 및 확인 등 검증을 하려면 인력 440명, 예산 5천만원이 필요하고 총 9시간이 소요될 것으로 보고했다.
투표지 이송장소로는 중앙선관위 과천청사를 꼽으며 그 이유로 송파구선관위 청사는 동일 건물 내 유치원과 산후조리원이 입주해있고, 건물 앞 집회가 장기화하면 시민 불편이 극심해질 것을 꼽았다.
중앙선관위 과천청사는 출입 통제가 용이하고, 워낙 집회가 수시로 발생하는 장소라 경찰 협조로 경비도 가능해 추가 혼란을 최소화할 수 있다는 게 중앙선관위 판단이다.
중앙선관위는 투표지 이송 방안에 대해선 국회 원내정당별 추천자 각 1명 참관하에, 차량에 적재 후 중앙선관위로 이송하겠다고 밝혔다. 차량 적재 및 이송과정을 촬영하고, 이송 차량에는 참관인과 경찰관이 동승해야 한다고도 덧붙였다.
이송 후에는 출입구에 이송 참관인이 서명한 특수봉인지를 부착하고 내부와 출입구에 CCTV를 설치해 상시 녹화하겠다는 계획도 밝혔다.
아울러 중앙선관위는 이송 전 별도의 검증 등 사전 조치가 필요하다고도 강조했다.
다만 현행 법규상 선관위 자체 직권 재검표는 법적 근거가 없어, 해당 투표지가 선거 당일 사용한 투표지라는 무결성을 입증하려면 국조특위 의결을 거쳐 투표지 검증을 해야 할 필요성이 있다고 설명했다.
국조특위는 이날 중앙선관위와 서울시선관위를 대상으로 2차 현장조사를 벌인 후 오는 14일과 22일 청문회를 거쳐 잠정적으로 결과보고서를 채택할 계획이다.
<연합>