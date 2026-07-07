검찰, 장윤기 아버지·경찰 유착 의혹 강제수사 착수

광주 광산경찰서·사건담당 형사들 주거지 압수수색

경찰관 비위 사건의 직접 수사권을 가진 검찰이 '여고생 살해범' 장윤기(23) 아버지와 수사팀 간 유착 의혹 등을 들여다보는 직접 수사에 착수했다.



7일 광주지검은 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다.

'여고생 살해범' 장윤기.

검찰은 형사과 담당팀 관계자 등 다수 경찰관을 공무상비밀누설, 증거인멸 등 혐의로 입건했다.



입건된 경찰관들은 지난 5월 5일 장윤기를 긴급체포한 뒤 검찰 송치까지 수사 과정에서 케이블타이·리얼돌·차량(SUV) 등 주요 증거물을 확보하지 않고, 현직 경찰인 장윤기 아버지에게 압수수색·구속영장 내용 등 수사 상황을 누설한 혐의를 받는다.



검찰은 해당 경찰관들의 주거지도 압수수색하고 있다.



검찰은 중대성 등을 고려해 경찰의 자체 비위 수사와 별도로 이번 사안을 직접 수사하기로 했다.



장윤기 사건 담당 팀장을 전날 증거인멸 혐의로 긴급체포한 경찰은 수사 주체를 광주경찰청 전담팀에서 국가수사본부로 격상해 이날 인력을 광주로 파견하기로 했다.



경찰관이 저지른 범죄 행위는 검찰, 경찰이 각각 별도로 착수할 수 있다.

<연합>