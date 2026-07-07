한병도 “247만장 투표용지 재검표 추진안 적극 검토”

더불어민주당 한병도 대표직무대행 겸 원내대표는 7일 6·3 지방선거 투표용지 부족사태와 관련해 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관중인 247만표의 재검표 방안을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “투표용지 247만장에 대한 재검표와 수개표를 여야 협의를 통해 국조특위에서 추진하는 방안을 적극 검토하겠다”며 이같이 밝혔다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이는 국민의힘 소속 윤상현 특위 위원장이 제시한 ‘공개 재검표’ 추진 계획에 대한 긍정적인 답변으로 여겨진다. 앞서 윤 위원장은 5일 기자회견에서 공개 재검표를 추진할 계획이라고 언급한 바 있다. 윤 위워장은 “지지난주부터 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행에게 247만표 유·무효표에 대해 공개적으로 재검증하자고 했다”며 “선관위 입장에서도 그것에 대해 잘못된 투·개표가 없다는 것을 보여줘야 하지 않느냐”고 했다. 윤 위원장은 “(선관위가 경기장을) 임차하는 비용이 7월 10일까지 약 2억원이 든다고 하는데, 사람들을 동원해 재검표하는 데 5000만원 정도가 들 것으로 예상된다”며 “계속해서 임차하면서 비용이 드는 것보다 한 번에 정확히 재검표하는 것이 그것(봉쇄된 투표함)을 옮길 명분도 생기는 게 아닌가 생각한다”고 했다. 윤 위원장은 “지난주 중앙선관위 기관 보고에서 강동완 사무총장 대행도 ‘좋다, 하겠다’는 의견을 제시했다”고 했었다.

한 원내대표는 “중요한 것은 국민 참정권 침해의 진상을 밝히고, 책임자 처벌을 통해 선거 사무에 대한 국민 신뢰를 회복하는 일”이라며 “선관위도 책임을 다해야 한다. 국민의힘도 국민 참정권을 정쟁으로 몰아가려는 시도를 그만두고, 실체적, 진실을 밝혀내는 데 온 힘을 모으기를 바란다”고 했다.