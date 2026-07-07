캐나다 잠수함 고배 아쉬움 딛고…李대통령, ‘방산외교’ 위해 튀르키예로 출국

나토 찾는 트럼프와 대면 여부도 주목

이재명 대통령이 7일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 튀르키예로 출국했다. 이 대통령은 이번 주 나토 정상회의 참석에 이어 몽골 국빈 방문까지 3박 5일간의 정상외교 일정을 소화한다. 나토 정상회의에 참석하는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 성사 여부도 주목된다.

이 대통령은 이날 오전 경기 성남시 서울공항에서 튀르키예 앙카라로 출국했다. 출국 행사에는 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석, 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행, 윤호중 행정안전부 장관 등이 참석했다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석과 몽골 국빈 방문을 위해 출국하는 이재명 대통령이 7일 성남 서울공항에서 환송 나온 살리 무랏 타메르 주한 튀르키예 대사와 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 앙카라 도착 후 마르크 뤼터 나토 사무총장과 면담을 가진 뒤 뤼터 총장과 일본, 호주, 뉴질랜드 등 인도태평양 파트너국 소인수회담에 참석한다. 이후 나토 정상회의 메인 행사인 방위산업포럼에 참석해 ‘대한민국과 나토의 방위산업 연대’를 주제로 기조연설에 나선다. 이 대통령은 대한민국이 나토와 공동의 가치를 바탕으로 방위산업 역량을 함께 축적해 온 파트너라는 점을 강조할 것으로 보인다.

이날 저녁에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 주최하는 공식 환영 만찬에도 참석한다. 트럼프 대통령 역시 앙카라를 찾아 나토 정상회의에 참석하는 만큼 두 정상의 회담 가능성도 거론되고 있다. 이 대통령은 미국 외에도 나토 내 방산 협력 수요국들과의 양자 회담을 추진 중인 것으로 전해졌다.

이 대통령은 순방길에 오르며 남긴 페이스북 메시지에서 “(뤼터) 총장님께서 ‘한국을 사랑한다’며 우리 방위산업 기반이 ‘환상적’이라고 평가해 주셨다고 한다”며 “국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다”고 했다. 또 한화오션의 수주 불발 소식이 알려진 캐나다 잠수함 프로젝트와 관련해서는 “K-방산의 담대한 도전은 계속된다”며 “우리 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 그 날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 말했다.