홍석천 "헤어진 연인에게 가게 차려줘…위자료라 생각"

방송인 홍석천이 헤어진 연인에게 가게를 차려준 적 있다고 했다.
홍석천은 6일 유튜브 채널 '짠한형'에 배우 지진희와 함께 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
MC 정호철이 지진희에게 오지콤(중년 남성에게 이성적인 매력을 느끼는 연애 취향) 멘트를 읽어보라고 했다.
지진희가 "대체 나 같은 아저씨가 뭐가 좋다고. 내 나이에 널 만나면. 왜 자꾸 나만 곤란하게 만들어. 근데 내가 너 헷갈리게 한 적 있냐"라고 하자 홍석천은 "너무 헷갈린다"고 했다.
이어 홍석천은 똑같은 멘트를 다른 뉘앙스로 해석하며 웃음을 자아냈다.
홍석천이 "야 너 왜 자꾸 나를 곤란하게 해"라는 멘트를 하자 MC 신동엽은 "그러고 보니까 너 외국 남자친구들한테 돈 많이 줬잖아"라고 말했다.
그러자 홍석천은 "조용히 해라. 그냥 위자료라고 생각하면 되는 거지"라고 했다.
지진희가 "가게도 차려주고"라고 덧붙였다.
이에 홍석천은 "그게 뜯긴다기보단 어떤 인생의 한 기간을 아름답게 많든 추억이지 않냐"고 했다.
그는 "홍석천의 애인이라는 자리가 만만치 않다"며 "내 위주로 생각하는게 아니라 그 친구 입장에서 어마무시하게 무섭고 무거운 자리였던거다"라고 말했다.
그는 "근데 그 자리를 2~3년 버텨준 게 애인이 있어서 내가 다른 나쁜 걸 안하고 행복하고 아름다운 시간을 보냈다는 것 자체만으로 감사하다"고 했다.
홍석천은 이 같은 마음에서 전 애인에게 금전적으로 지원한 것이라고 설명했다.
<뉴시스>