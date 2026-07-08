지진희, '배우 끼워팔기'로 드라마 2회 만에 잘려… "주인공 됐는데"

지진희가 신인 시절 일명 '배우 끼워팔기'로 드라마에서 갑자기 하차한 이야기를 풀어놓았다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

배우 지진희가 신인 시절 일명 ‘배우 끼워팔기’로 인해 드라마에서 갑자기 하차한 이야기를 풀어놓았다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 홍석천과 지진희가 동반 출연한 ‘대한민국 투톱’ 영상이 게재됐다.

영상에서 지진희는 “신인 때는 드라마 한 편의 주인공으로 들어가기가 정말 어려웠다”며 “운 좋게 장편드라마 주인공이 됐고 집에 가서 가족들에게 자랑도 했다”고 말했다.

'배우 끼워팔기'로 드라마에서 하차하게 된 지진희. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

그러나 그는 2회까지 촬영한 뒤 갑자기 하차하라는 통보를 받았다. 지진희는 “여자 주인공이 바뀌면서 새 배우가 들어왔는데, 같은 소속사에 있는 배우를 데리고 들어오면서 내가 빠져야 하는 상황이 됐다”고 토로했다.

지진희는 “감독님이 부르셔서 매니저와 함께 갔는데 감독님이 내가 빠져야 한다고 정확하게 말을 안 하더라”고 전했다.

밖으로 나온 지진희에게 매니저는 “감독님이 지금 한 얘기는 너를 뺀다는 이야기다. 난 널 절대 뺀다고 안 할 거다”라고 말했다. 하지만 “하라는 대로 해야 한다”며 그냥 하차 결정에 따르겠다는 지진희를 매니저는 설득했다.

3개월 가량 촬영장에 드나드는 척을 했던 지진희. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

결국 두 사람은 술을 마시고 최종 하차 결정을 했는데, 지진희는 하차했다는 사실을 차마 어머니에게 말하지 못해 3개월가량 촬영장을 드나드는 척을 했다고 고백했다.

그러던 중 지진희는 어머니에게 사실대로 말했고, “어머니는 내 앞에서는 말 못 하고 돌아서서 우시는 게 느껴졌다. 그 드라마는 정말 유명하고 크게 잘 됐다”고 씁쓸하게 웃었다.

한편, 2000년 SBS ‘줄리엣의 남자’로 드라마에 데뷔하게 된 지진희는 이후 MBC ‘대장금’ 민정호 역으로 전 국민의 사랑을 받았다. ‘미스티’, ‘60일, 지정생존자’, ‘JTBC 가족X멜로’ 등을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아 왔다.