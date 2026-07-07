삼육식품, ‘삼육케어’ 코스트코 판매로 유통채널 확대

삼육식품(사장 전광진)은 식물성 영양식 브랜드 ‘삼육케어’의 유통채널을 확대하며 판매처 확대에 나선다고 밝혔다. 회사는 이번 코스트코 판매를 통해 대표 제품 2종을 선보이며, 삼육케어 제품의 구매 접근성을 높인다는 계획이다.

이번에 선보이는 제품은 ‘삼육케어 영양밸런스 완전균형영양식 구수한맛’과 ‘삼육케어 당밸런스 당프로 호두맛’이다. 두 제품은 식물성 원료를 기반으로 한 영양식 제품으로, 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 개발됐다.

삼육케어는 식물성 단백질을 기반으로 탄수화물, 단백질, 지방은 물론 비타민과 미네랄 등 영양성분을 담은 식물성 영양식 브랜드다. 바쁜 일상 속 간편한 영양 관리가 필요한 소비자는 물론, 건강한 식생활을 실천하려는 소비자를 대상으로 제품군을 확대하고 있다.

최근 건강과 영양에 대한 관심이 높아지면서 간편하게 섭취할 수 있는 식물성 영양식에 대한 수요도 이어지고 있다. 이에 삼육식품은 변화하는 소비자의 구매 환경에 맞춰 유통 파트너와의 협력을 확대하고 있다. 이번 코스트코 판매 역시 삼육케어의 판매 채널을 넓히기 위한 유통 전략의 일환이다.

삼육식품 관계자는 “이번 코스트코 판매는 삼육케어의 유통채널을 확대하기 위한 것”이라며 “앞으로도 다양한 유통 채널과의 협력을 통해 브랜드 접근성을 높이고, 관련 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

한편 삼육식품은 40여 년간 축적한 식물성 식품 제조 노하우를 바탕으로 두유와 식물성 영양식 시장에서 제품을 선보이고 있다. 앞으로도 제품 경쟁력 강화와 함께 유통채널을 지속적으로 확대하며 삼육케어의 판매 기반을 넓혀갈 계획이다.