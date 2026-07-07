하루 천원대로 물놀이 사고 대비…롯데손보, 미니보험 출시

롯데손해보험은 본격적인 여름철 물놀이 성수기를 맞아 생활 밀착형 플랫폼 서비스 ‘앨리스’(ALICE™)를 통해 ‘CREW 물놀이 갈땐 보험’을 출시했다고 7일 밝혔다.

‘물놀이 갈땐 보험’은 지난해 7월 출시한 ‘서핑보험’에 이은 여름 시즌 보험 상품이다. 0세부터 64세까지 누구나 하루 1000원대(1회당)의 보험료로 가입할 수 있다.

이 상품은 물놀이 중 발생하기 쉬운 사고를 촘촘하게 보장하는 데 초점을 맞췄다. 주요 보장 항목은 △골절 진단 시 10만원 △골절 수술비 30만원 △물놀이 사고 후유장해 200만원 등이다.

기본적인 상해 담보 보장뿐 아니라 ‘배상책임 담보’를 통해 물놀이 여행 중 실수로 타인에게 상해 또는 재물을 손괴한 경우, 최대 500만원의 손해배상금을 회사가 보험 가입자를 대신해 지급한다.

이번 상품은 물놀이 행선지에 따라 위험 요인이 다르다는 점을 고려해 ‘워터파크 플랜’과 ‘바다·계곡 플랜’ 두 가지로 나눠 설계됐다. 워터파크 플랜은 △깁스 치료비 10만원 △무릎 인대 파열 및 연골 손상수술비 30만원 △어깨 관절 손상 수술비 30만원 지급 등 놀이기구 이용 중 발생하기 쉬운 신체 외상과 관절 손상 보장에 무게를 뒀다.

반면 바다·계곡 플랜에는 △온열 및 한랭 질환 진단 시 10만원 △독액성 동물 접촉 중독 진단비 10만원 등 자연환경에서 비롯되는 질환을 주로 보장한다.

롯데손보 관계자는 “이번 물놀이보험은 여름휴가 시즌에 맞춰 물놀이를 가는 가족 단위 고객들을 겨냥해 출시한 ‘앨리스’ 미니보험 상품”이라며 “앞으로도 계절별 라이프스타일에 최적화된 생활 밀착형 보험을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.