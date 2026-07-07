“병원 갈 때 집 앞에서 모셔요”…정읍시 ‘어르신 무료 동행 서비스’ 운영

병원 진료부터 약국·귀가까지 전담 매니저 동행

고향사랑기금 활용 ‘도어 투 도어’ 의료 이동 지원

거동이 불편한 전북 정읍 지역 노인들이 집에서 병원 진료와 약국 방문, 귀가까지 한 번에 지원받는 무료 병원 동행 서비스가 본격 운영에 들어갔다.

정읍시는 의료·요양 통합돌봄 대상 주민을 위한 ‘어르신 병원 동행 서비스’를 시작했다고 7일 밝혔다.

전북 정읍시가 최근 시행한 ‘어르신 병원 동행 서비스’를 제공하기 위해 시니어클럽 운전기사와 노인 일자리 참여자가 의료·요양 통합돌봄 대상 주민의 자택을 방문하고 있다. 정읍시 제공

이 서비스는 교통이 불편하거나 혼자 병원을 이용하기 어려운 고령의 주민들에게 전용 차량과 동행 안내원을 배치해 집에서 출발하는 순간부터 귀가할 때까지 전 과정을 지원하는 맞춤형 서비스다. 병원 접수와 수납, 진료, 입·퇴원 절차는 물론 약국 이동과 약 수령, 복약 안내까지 밀착 지원한다.

이날 첫 서비스를 이용한 고부면 한 주민(78)은 전용 전기차를 이용해 정읍아산병원에서 진료받은 뒤 약국 방문까지 마치고 안전하게 귀가했다.

이 주민은 “버스가 자주 다니지 않아 혼자 병원에 가기가 어려웠는데 차량으로 데려다주고 약도 받아 설명까지 해줘 큰 도움이 됐다”고 만족감을 나타냈다.

정읍시는 초고령사회에 대응하기 위해 고향사랑기금 7000만원을 들여 이번 사업을 마련했다. 사업 운영을 위해 수행기관인 정읍시니어클럽에 차량 1대와 전담 운전기사를 지원했으며, 노인 일자리 참여자 10명을 동행 안내원으로 선발해 안전교육과 직무교육을 마쳤다. 서비스는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이뤄지며, 이용을 희망하는 대상자는 병원 방문 예정일 1주일 전까지 예약하면 된다.

이학수 정읍시장은 “고향사랑기금을 활용한 병원 동행 서비스가 지역사회 통합돌봄의 모범 사례가 되도록 적극 지원할 계획”이라며 “어르신들이 평생 살아온 지역에서 안심하고 노후를 보낼 수 있도록 촘촘한 복지정책을 확대할 방침”이라고 말했다.