그섬에 가고 싶다…섬 속의 섬, 제주에서 펼치는 섬들의 향연

제주도, 2027년 섬의 날…성산일출봉·우도·가파도·마라도 잇는 제주형 섬 축제로

2027년 섬의 날이 제주 우도와 가파도, 마라도 등 부속섬을 잇는 제주형 섬 축제로 열린다.

제주도는 행정안전부 주관 제8회 섬의 날 개최지 공모에 최종 선정됨에 따라 2027년 8월 6일부터 8일까지 사흘간 열리는 행사를 제주형 섬 축제로 준비한다고 7일 밝혔다.

우도. 제주도 제공

도는 공모 당시 제시한 ‘섬속의 섬, 제주에서 펼치는 섬들의 향연’을 비전으로 제주 섬의 특색을 살린 프로그램을 마련하고 전국 섬 지역의 교류 확대, 섬 정책 논의, 지역경제 활성화, 안전한 행사 운영을 중점 추진할 계획이다.

도는 성산일출봉을 중심으로 우도와 가파도, 마라도, 비양도, 추자도 등 부속도서를 연계하는 제주형 섬 축제 모델을 구상하고 있다.

우도 해변에서 바라본 성산일출봉.

성산일출봉 일원에서는 기념식과 전시, 문화행사를 열고, 부속도서에서는 각 섬의 특색을 살린 체험·관광 프로그램을 운영한다.

또 해녀문화와 어촌공동체, 섬 생태 등 제주 고유의 해양문화와 자연환경을 활용한 콘텐츠도 발굴한다.

전국 섬 지역의 문화와 특산품, 관광자원을 소개하는 전시·홍보 행사와 함께 섬 주민과 국민이 함께하는 문화행사도 마련한다.

가파도 청보리 축제.

아울러 섬 정주여건 개선과 생활인구 확대, 해양관광 활성화, 지속 가능한 섬 발전 등을 주제로 중앙부처와 전문가, 전국 섬 지역이 참여하는 정책·학술 교류 프로그램도 검토한다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “제8회 섬의 날이 제주의 섬 문화와 해양자원을 널리 알리고 대한민국 섬의 가치와 미래를 함께 공유하는 대표 축제로 자리매김하도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.