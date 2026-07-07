경찰, '장윤기 사건 증거인멸 혐의' 수사팀장 구속영장 신청

경찰이 '광주 여고생 살해범' 장윤기 사건을 담당하던 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감에 대해 7일 구속영장을 신청했다.



경찰청 '광주 광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀'(팀장 홍장득 경찰청 수사인권담당관)은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.

장윤기가 지난 5월 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스

A 경감은 지난 5월 5일 사건 직후 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 '케이블 타이'를 증거인멸한 혐의를 받는다.



현장 수색 당시 수사팀은 과학수사대 도착 전 차 안에서 케이블 타이를 발견했지만, 이를 증거물로 확보하지 않은 것이다.



장윤기를 최소 무기징역 이상으로 처벌할 수 있는 '강간살인죄'의 핵심 단서가 사라졌다는 점에서 파문이 커지고 있다.



광주 지역 현직 경찰관인 장윤기 부친 장모 경감과 A 경감 등 수사팀과의 유착 의혹도 수사선상에 오른 상태다.

7일 오전 전남광주통합특별시 광산구 광산경찰서에서 광주지검 수사관들이 압수수색을 하고 있다. 연합뉴스

전날 27명 규모로 확대 편성된 특별수사팀에는 이날 오전 경찰청 중대범죄수사과 팀장 및 수사관 6명이 추가 투입됐다.



사무실은 광주경찰청에 꾸려졌다.



특별수사팀은 "증거 인멸 등 관련 혐의 및 그 경위를 상세히 밝히기 위해 관련자들에 대한 폭넓은 수사를 진행할 예정"이라며 "한 점의 국민적 의혹도 남지 않도록 철저하고 엄정하게 수사하겠다"고 밝혔다.

<연합>