이정후, 토론토전 1안타 1볼넷…타율 0.315 유지

샌디에이고 송성문은 4타수 무안타로 침묵

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 5경기 연속 안타 행진을 이어갔다.



이정후는 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와 홈경기에 5번 타자 중견수로 선발 출전, 3타수 1안타 1볼넷 1득점으로 활약해 시즌 타율 0.315(311타수 98안타)를 유지했다.

이정후(샌프란시스코 자이언츠). AP연합뉴스

1회 첫 타석에서 뜬공으로 물러났던 이정후는 1-0으로 앞선 4회 무사 1루에서 두 번째 타석을 맞이했다.



2스트라이크에 몰린 상항에서 그는 토론토 선발 케빈 고즈먼으로부터 깔끔한 중전 안타를 뽑았다.



이정후의 안타로 무사 1, 3루 기회를 잡은 샌프란시스코는 후속 타자 윌리 아다메스의 병살타 때 3루 주자가 홈을 밟았다.



6회에는 상대 실책을 유도해 대량 득점 물꼬를 텄다.



무사 1루에서 타석에 선 이정후는 고즈먼의 4구째를 공략, 유격수 쪽 땅볼을 쳤다.



이때 토론토 3루수 오카모토 가즈마가 공을 뒤로 흘리는 실책을 저질렀다.



아다메스는 흔들린 고즈먼으로부터 볼넷을 골랐고, 1사 만루에서 빅토르 베리코토가 적시타를 터트려 3루 주자와 2루에 있던 이정후까지 홈에 불렀다.



2사 후에는 엘리오트 라모스의 3점 홈런까지 이어져 샌프란시스코는 6회에만 5점을 얻어 8-1까지 달아났다.



이정후는 7회 볼넷을 얻어 멀티 출루(한 경기 2출루 이상) 경기를 완성했다.



라모스가 8회 쐐기 2점 홈런포까지 가동한 샌프란시스코는 토론토에 10-1로 완승했다.



한편 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 송성문은 상승세를 이어가지 못했다.



전날 로스앤젤레스 다저스전에서 3타수 1안타 2볼넷 2도루로 활약했던 그는 이날 안방에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에 8번 타자 유격수로 선발 출전, 4타수 무안타에 그쳤다.



이날 경기로 송성문의 시즌 타율은 0.225(71타수 16안타)로 내려갔다.



다만 그는 유격수 자리에서는 실수 없이 깔끔하게 수비를 선보였다.



선발 워커 뷸러가 5이닝 7실점으로 무너진 샌디에이고는 애리조나에 0-8로 완패했다.

<연합>