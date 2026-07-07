이천수 "속고 있나 했다" 딸 미적분·경제학 '만점'에 결국 인정

전 축구선수 이천수가 첫째 딸의 우수한 학업 성적을 자랑했다.

이천수는 6일 소셜미디어에 "주은아 고맙고 사랑해 그리고 축하해. 작년에는 AP(심리학)5점 받아서 아빠가 너무 행복했는데 올해도 AP(미적분)5점. AP(경제학)5점 받아서 아빠가 너무 놀랍기도 하고 자랑스럽네"라고 말했다.

이천수와 딸. 사진= 이천수 SNS 캡처

그는 "어쩔 때는 우리 주은이가 유행에도 민감하고 여러 가지에 관심이 많아서 속고 있나 생각한 날도 있었는데, 오늘로서 우리딸 주은이는 최고인 걸로 인정해"라고 했다.

이어 "아빠도 열심히 한국축구와 유소년축구를 위해 노력할께 우리딸도 항상 화이팅해 아빠가 응원할께"라고 말했다.

또 "그리고 항상 우리 집에 4명의 애들을 잘 키워주는 하은아 고생했고 고마워"라고 덧붙였다.

AP는 미국 칼리지보드가 운영하는 대학 수준의 선이수 과정이다. AP 미적분과 AP 경제학은 해당 과목의 대학 수준 교육과정을 바탕을 치루는 시험이다.

공개된 성적표에는 AP 미적분과 경제학 시험에서 최고점인 5점을 받은 결과가 담겼다.

한편 이천수 딸은 2013년생으로 올해 13세다.

<뉴시스>