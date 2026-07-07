ESG 플랫폼 ‘알지?’, 초등 대상 ‘ESG 리더교실’ 참여 학급 모집

ESG 플랫폼 ‘알지?’가 초등학생들의 환경, 사회, 공동체 의식 함양을 위한 교육 프로그램 ‘ESG 리더교실’ 참여 학급을 모집한다고 밝혔다.

‘ESG 리더교실’은 환경(Environment), 사회(Social), 공동체(Good Citizenship) 분야의 주제를 초등학교 정규 교과와 연계해 학습하고, 학생들이 ESG 실천 활동에 참여할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램이다. 교실 수업과 앱 기반 실천 활동을 연계해 ESG 개념을 생활 속 활동으로 이어가도록 구성됐다.

이번 모집은 전국 초등학교 교사를 대상으로 진행되며, 총 300개 학급을 선발한다. 선정된 학급은 오는 10월 31일까지 프로그램에 참여하게 되며, ESG 교육 자료와 ‘알지?’ 앱 기반 실천 미션을 활용해 학생들의 ESG 이해와 실천 경험을 함께 높일 수 있다.

프로그램은 △‘알지?’ 앱 가입 및 학급 등록 △ESG 주제 수업 △앱을 활용한 실천 미션 수행 △활동 결과 공유 및 마무리 순으로 진행된다. 참여 교사에게는 수업에 활용할 수 있는 PPT 자료와 학습지, 실천 미션 콘텐츠 등 교육 자료가 제공된다.

학생들은 환경 보호와 사회적 가치, 공동체 의식 등 ESG 주제를 학습한 뒤 ‘알지?’ 앱을 통해 실천 미션에 참여하게 된다. 프로그램은 학생들이 수업에서 배운 내용을 생활 속 실천 활동으로 이어가도록 지원하는 방식으로 운영된다.

또한 프로그램을 모두 이수한 학급에는 최대 15만 원 상당의 학급 간식과 교사 활동 지원비가 제공될 예정이다.

‘알지?’ 관계자는 “ESG 리더교실은 학생들이 환경과 사회 문제를 배우고 직접 실천할 수 있도록 기획한 프로그램”이라며 “앞으로도 학교 현장에서 활용할 수 있는 ESG 교육 콘텐츠를 제공해 학생들의 ESG 이해와 실천 경험을 지원하겠다”고 말했다.

한편 ‘알지?’는 LG의 지원으로 운영되는 ESG 플랫폼으로, 청소년과 시민들이 사회문제를 학습하고 실천할 수 있도록 ESG 교육 콘텐츠와 실천 미션을 제공하고 있다. 지난해 진행된 ‘ESG 리더교실’에는 전국 109개 학교에서 122명의 교사가 참여했으며, 참여 교사 만족도 조사에서 재참여 의사 100%를 기록했다고 ‘알지?’ 측은 설명했다. ‘알지?’는 이러한 운영 결과를 바탕으로 학교 현장에서 활용할 수 있는 ESG 교육 프로그램과 참여 기회를 확대할 계획이다.

이번 ‘ESG 리더교실’ 참여 신청은 ‘알지?’ 앱과 공식 블로그를 통해 가능하며, 프로그램에 대한 자세한 내용도 함께 확인할 수 있다.