한의약진흥원, 폐암·ADHD 등 6개 질환 한의표준진료지침 발간

한국한의약진흥원 한의약혁신기술개발사업단은 폐암, 조현병 스펙트럼 장애, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 근막통증증후군, 만성심부전, 대상포진∙대상포진 후 신경통 등 총 6개 질환에 대한 ‘한의표준임상진료지침’을 발간했다고 7일 밝혔다.

‘한의표준임상진료지침 6종’. 한국한의약진흥원 제공

한의표준임상진료지침은 최신 임상 근거를 토대로 한의약 의료서비스의 표준화를 지원하고, 실제 의료현장에서 일관된 진료와 임상적 의사결정을 돕기 위해 개발되는 권고안이다. 2016년 보건복지부 지원으로 개발이 시작된 이래 현재까지 총 60종의 지침이 발간됐다.

이번 지침은 국제 공인 임상진료지침 평가 도구인 ‘AGREE 2.0’ 방법론에 따른 엄격한 질적 평가를 거쳤다. 국제적으로 통용되는 개발·검토·인증 방법론을 적용해 과학적 근거를 기반으로 개발된 것이 특징이다. 또한 해당 지침은 국제 임상진료지침 학술네트워크(GIN)에 등록돼 국제적인 신뢰성과 활용성을 함께 인정받고 있다.

사업단 측은 개발된 지침이 표준화된 한의약 의료서비스 제공을 지원함으로써 환자 진료의 질을 높이는 것은 물론, 향후 국가 보건의료 정책 및 제도 개선을 위한 객관적 근거자료로 활용될 것으로 기대하고 있다. 사업단은 이날부터 선착순 ‘도서 무료 증정 이벤트'도 진행한다. 한의약에 관심 있는 누구나 국가한의임상정보포털을 통해 참여할 수 있다.

한의약혁신기술개발사업단 관계자는 “2029년까지 신규 지침 개발과 함께 기존 지침의 고도화 작업을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.